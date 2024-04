Mexikanischer Verpackungshersteller investiert in eine CI-Flexodruckmaschine

SOMA

Finpak Flexibles hat kürzlich in eine weitere CI-Flexodruckmaschine namens Optima2 sowie in ein S-Mount-Plattenmontagegerät von SOMA investiert. Das Unternehmen mit Sitz in Santa Catarina, Mexiko, besitzt bereits mehrere CI-Flexodruckmaschinen, Anlagen für das Kaschieren und Rollenschneiden sowie eine Beutelmaschine zur Herstellung flexibler Verpackungen. Dabei werden verschiedenste Kunststofffolien wie BOPP, LDPE, PET und HDPE bedruckt sowie Duplex- und Triplex-Kaschierungen durchgeführt.

Die neue Achtfarben-CI-Flexodruckmaschine zeichnet sich durch einen hohen Grad an Automatisierung aus. Ein herausragendes Konstruktionsmerkmal der Optima2-Maschine liegt in der klaren Trennung zwischen dem Druckbereich und den Einheiten für das Rollenhandling. Diese Gestaltung schafft großzügigere Platzverhältnisse an den Ab- und Aufwicklern, was den Rollenwechsel vereinfacht und beschleunigt. Die SOMA Advanced Bounce Control-Technologie verhindert effektiv das Auftreten von Schwingungstreifen auf dem bedruckten Substrat.

Automatisierungstools für präzises und schnelles Einrichten

Die Optima2 ist mit innovativen Automatisierungstools ausgestattet. Die S-Cloud verbindet sich intelligent mit der Maschine, um eine fehlerfreie Übertragung von Auftragsdaten zu gewährleisten. Ein digitales Rezept in der Cloud enthält alle relevanten Parameter für das Plattenmontagegerät S-Mount und die Optima, um das Rüsten der CI-Flexodruckmaschine zu beschleunigen. Das Changeover-System Wizard führt den Bediener durch den Auftragswechselprozess, indem es die Anzahl der notwendigen Aufgaben reduziert und dem Operator eine optimale Auftragsreihenfolge empfiehlt. Das S-Mount-System ermöglicht die automatische Montage von Flexodruckplatten, um Maschinenstillstände aufgrund fehlerhafter Montagen zu verhindern. Gemeinsam mit dem IRIS-System für Register und Anpressdruck werden schnelle Auftragswechsel gewährleistet. Mithilfe des Job Tuning Tools werden die Antriebe der Druckmaschine automatisch eingestellt. Dabei kommen eigens entwickelte Algorithmen zum Einsatz, die die Passergenauigkeit maximieren und den Bouncing-Effekt für jedes Druckmotiv minimieren können.