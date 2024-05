Transformation des Flexodrucks

Drupa 2024

Asahi Photoproduct zeigt den Weg zur Herstellung von Flexodruckplatten mit Solvent Zero. Dieses Produkt benötigt 30% weniger Lösemittel, ohne dass zusätzliche Investitionen in die Anlagen erforderlich sind. Darüber hinaus können die Besucher erfahren, wie sich mit dem Wasser-Recyclingsystem AWP-LOOP bis zu 85% des Abwassers einsparen lässt. Asahi wird zudem die gesamte Palette seiner Flexodruckplatten vorstellen. Aufgrund ihrer hohen Registerhaltigkeit bieten sich die Platten von Asahi für den Druck im erweiterten Farbraum (ECG) an.

Automatisierung und Digitale Transformation (DX)

Mit CrystalCleanConnect wird die neueste Entwicklung im Bereich der Produktion von Flexodruckplatten vorgestellt. Dieses in Zusammenarbeit mit ESKO und Kongsberg entwickelte, automatisierte System wurde bereits an mehreren Standorten weltweit installiert. Es reduziert die Anzahl der Produktionsschritte von 12 auf 1, verringert den Arbeitsaufwand sowie die Fehlerwahrscheinlichkeit und gibt eine montagefertige Druckplatte aus.

Halle 8b, Stand A13