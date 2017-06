Jetzt anmelden! DFTA-Herbstfachtagung 2017

Am 14. September findet in Leipzig das Branchenhighlight im Herbst statt, die DFTA-Herbstfachtagung 2017. In diesem Jahr präsentieren wir Ihnen ein attraktives Vortragsprogramm zu aktuellen Themen und Herausforderungen im Wellpappensektor und dem Bereich der flexiblen Verpackung. Wir laden Sie herzlich ein, mit Experten zu diskutieren, Kontakte zu pflegen und neue zu knüpfen. Hiermit beginnen wir bereits am Vorabend der Fachtagung im Restaurant Bayerischer Bahnhof. Genießen Sie sächsisch-bayerische Kost und Saisonbier aus der eigenen Siederei in den Räumen eines historischen Kopfbahnhofs.

Monika Matschnig lebt was sie lehrt. Sie ist seit über fünfzehn Jahren als führende Expertin für Körpersprache, Wirkung und Performance international erfolgreich und wurde bereits vielfach ausgezeichnet. Die ehemalige Leistungssportlerin ist diplomierte Psychologin, mehrfache Buchautorin und internationale Keynote-Speakerin.

Auch in diesem Jahr bieten wir unseren Mitgliedern wieder die Möglichkeit, Ausstellertische zu buchen, um die eigenen Produkte und Dienstleistungen demFachpublikum ­präsentieren zu können. Auf unserer Website www.dfta.de finden Sie die Anmeldung für Besucher und Aussteller sowie alle weiteren Informationen.