Weltweit erste vollautomatische CI-Flexodruckmaschine vorgestellt

Mit der neuen Genesis präsentiert Allstein die weltweit erste vollautomatische Zentralzylinder-Flexodruckmaschine.

Damit unterstreicht das Unternehmen aus Herford sein Engagement zur Etablierung der vollautomatischen Druckproduktion mit all den damit verbundenen technisch-organisatorischen und kostenmäßigen Vorteilen. Zudem ist diese neue Zentralzylinder-Flexodruckmaschine für Allstein auch ein geeignetes Instrument, dem weltweiten Mangel an Fachkräften in der Druckindustrie wirkungsvoll entgegenzutreten.

Mehr als 600 interessierte Kunden besuchten während der Drupa 2024 in Düsseldorf die exklusive Filmführung der Genesis auf dem Allstein-Stand und zeigten sich sehr beeindruckt von dem äußerst hohen Grad der Automatisierung, die mit dieser Maschine nun erreicht wurde. Die ersten Installationen dieser bemerkenswerten und innovative Technologie sollen im Jahr 2025 erfolgen.

Vollständige Automatisierung

Die vollständige Automatisierung in einer entsprechend neuen Plattform ersetzt alle bisher vom Maschinenbediener durchgeführten manuellen Arbeitsschritte. Für all diese Tätigkeiten bietet die Genesis ein hochentwickeltes und äußerst effizientes und intelligentes Robotersystem. Dies beinhaltet das Wechseln von Farben, Plattenzylindern und Rasterwalzen, den Austausch von Rakeln, Dichtungen und Spritzschutzen, das Reinigen der Rasterwalzen sowie das Heben von schweren Zubehörteilen. Durch diese Befreiung von zeitintensiven wie auch teilweise körperlich anstrengenden manuellen Tätigkeiten kann sich der Drucker nun in einem bislang ungekannten Umfang ausschließlich auf seine Haupttätigkeit konzentrieren: der Herstellung hochqualitativer und verkaufsfähiger Druckprodukte.

Der vollautomatische Arbeitsablauf ermöglicht vorhersehbare und konsistente Jobwechsel, was die Produktionsplanung erleichtert. Die Genesis entscheidet selbständig, wann die Rasterwalzen gereinigt, Dichtungen ausgetauscht oder Rakelmesser ersetzt werden müssen. Zusätzlich reinigt die Maschine kritische Komponenten und setzt sie danach wieder automatisch zusammen.

Ein Mittel gegen Fachkräftemangel und Kostendruck

In einer Zeit, die von Herausforderungen wie Fachkräftemangel, demografischem Wandel, Kostendruck und stetig steigenden Qualitätsanforderungen geprägt ist, hat Allstein mit der Genesis eine wirklich vollautomatische CI-Flexodruckmaschine entwickelt, mit der die Branche diesen Anforderungen weltweit erfolgreich begegnen kann.