Gründung von SOMA Italien und Pläne für ein neues Technologiezentrum

Ausweitung der Geschäftstätigkeit auf dem italienischen Markt

SOMA, führender Hersteller von Flexodruckmaschinen, Plattenmontagegeräten und Rolleschneidern mit Sitz in Lanskroun, Tschechische Republik, gibt die Gründung von SOMA Italien bekannt, das seinen Hauptsitz in der Nordostregion Italiens haben wird. Dieser strategische Schritt unterstreicht SOMAs Bestreben, seine Flexodruck- und Weiterverarbeitungslösungen näher an die italienischen Kunden zu bringen und einen maßgeschneiderten lokalen Service anzubieten.

Nach einem Rekordjahr 2024 stellt die Gründung von SOMA Italien einen wichtigen Meilenstein in der Expansionsstrategie des Unternehmens dar. Die Leitung von SOMA Italien übernimmt Moreno Melegatti, der mit fünf Jahren Erfahrung im Hauptsitz von SOMA die nötige Expertise und Führungskompetenz mitbringt, um dieses neue Vorhaben erfolgreich umzusetzen.

Anzeige

Ein zentrales Ziel von SOMA Italien ist es, einen engen lokalen Service aufzubauen und tiefgehende Flexo-Expertise zu bieten. Zu diesem Zweck wurde Michele Fazzini zum Leiter des Service-Teams von SOMA Italien ernannt. Mit umfassender Erfahrung im Servicebereich für verschiedene Anbieter von Flexodruckmaschinen wird Michele eine entscheidende Rolle dabei spielen, den italienischen Kunden herausragenden Support zu bieten.

Die Gründung von SOMA Italien ist jedoch nur der Anfang von SOMAs Ambitionen für den italienischen Markt im Jahr 2025. Das Unternehmen plant die Eröffnung des SOMA Esperienza Centers im Juli, einem hochmodernen Technologiezentrum, das sich der Entwicklung und Forschung nachhaltiger Lösungen für den Flexo- und Verpackungsdruck widmet. Dieses Zentrum wird den italienischen Kunden die Möglichkeit bieten, die neuesten Entwicklungen von SOMA im Bereich wasserbasierter Drucktechnologien aus erster Hand zu erleben.

Zu den Technologien, die im SOMA Esperienza Center präsentiert werden, zählt unter anderem die Flexodruckmaschine Optima2 mit dem nachgeschalteten Druckwerk „Intelligent Printing Unit“ (IPU), das es ermöglicht, funktionale Schichten oder Barriereschichten in einem einzigen Durchgang aufzutragen.

„Diese Expansion markiert einen bedeutenden Schritt auf SOMAs Weg, unseren Kunden einen noch besseren Service zu bieten und an der Spitze nachhaltiger Flexo-Lösungen zu stehen“, erklärt Pavla Kusá, Commercial Director. „Die Gründung von SOMA Italien und das geplante SOMA Esperienza Center unterstreichen unser Engagement für Innovation, Service-Exzellenz und ökologische Verantwortung.“