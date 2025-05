Neues Soma Esperienza Center und Gründung von Soma Italia

Print4All 2025

Soma wird auf der diesjährigen Print4All 2025 vom 27. bis 30. Mai in Mailand mit einem starken Auftritt vertreten sein. Am Stand N14 in Halle 9 präsentiert der tschechische Spezialist für Flexodrucktechnologie seine neuesten Entwicklungen und unterstreicht gleichzeitig seine wachsende Präsenz auf dem italienischen Markt – darunter die Gründung von Soma Italia sowie die bevorstehende Eröffnung des neuen Soma Esperienza Centers.

Die neue Tochtergesellschaft Soma Italia mit Sitz im Nordosten Italiens wurde nach einem Rekordjahr mit herausragenden Verkaufszahlen und neuen Vertragsabschlüssen gegründet. Geführt wird Soma Italia von Moreno Melegatti, der bereits fünf Jahre Erfahrung in der Unternehmenszentrale von Soma gesammelt hat. Mit dieser Gründung bekräftigt Soma sein Ziel, italienischen Kunden maßgeschneiderte Services und umfassendes lokales Fachwissen anzubieten.

Ein besonderes Highlight auf der Messe ist die Ankündigung des Soma Esperienza Centers – einem hochmodernen Technologiezentrum für nachhaltige Flexodrucklösungen, dessen Eröffnung für Juli 2025 geplant ist. Das neue Zentrum wird Kunden die Möglichkeit bieten, Somas innovative Technologien hautnah zu erleben, darunter auch zukunftsweisende Entwicklungen im Bereich des wasserbasierten Flexodrucks mit IPU-Technologie (Intelligent Printing Unit).

„Bei Soma verfolgen wir konsequent das Ziel, Innovation und Nachhaltigkeit im Flexodruck voranzutreiben“, erklärt Petr Blasko, Marketingdirektor bei SOMA. „Mit Soma Italia und dem Soma Esperienza Center erreichen wir einen wichtigen Meilenstein, um unsere Kunden in Italien noch besser mit fortschrittlichen Lösungen und hervorragendem Service zu unterstützen.“

Am Messestand freut sich Soma zudem, seinen strategischen Partner Inci.Flex begrüßen zu dürfen – ein international führendes Unternehmen im Bereich Prepress-Dienstleistungen. Besucher haben die Gelegenheit, mit dem technischen und kommerziellen Team von Inci.Flex in den Dialog zu treten und sich über neueste technologische Innovationen zu informieren, die aktuell den Flexodruckmarkt neu definieren und neue Maßstäbe setzen.

Halle 9, Stand N14