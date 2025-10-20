Sun Chemical erhält Zulassung für vier lösemittelfreie Kaschierklebstoffe

Flexible Verpackungen

Vier lösemittelfreie Kaschierklebstoffe der SunLam-Reihe von Sun Chemical wurden von RecyClass für die europäischen Recyclingströme flexibler Polyethylen-(PE)-Verpackungen zugelassen. Die Zertifizierung bestätigt, dass die Produkte die Design for Recycling Guidelines von RecyClass erfüllen und somit vollständig mit dem Recycling flexibler PE-Folien kompatibel sind.

RecyClass ist eine von Plastics Recyclers Europe initiierte, branchenübergreifende Plattform zur Förderung der Recyclingfähigkeit von Kunststoffverpackungen. Ihre Zulassungen gelten in der Verpackungsindustrie zunehmend als Benchmark für recyclinggerechte Material- und Verpackungslösungen.

Anzeige

Vier zertifizierte Systeme für unterschiedliche Leistungsanforderungen

Die zugelassenen Systeme umfassen:

SunLam ZA-1000 / ZB-301 – ULM-Kaschierklebstoff für allgemeine bis mittlere Anwendungen, vollständig PE-recyclingfähig.

SunLam XP-3288 / HA-601 – ULM-Kaschierklebstoff mit Gasbarriereeigenschaften, kompatibel mit farbig bedruckten PE-Folien.

SunLam QA-8000 / QB-800 – ULM-Kaschierklebstoff für mittlere bis hohe Leistungsanforderungen, vollständig PE-recyclingfähig.

SunLam NS-2033 / HA-376 – lösemittelfreier kaschierklebstoff für allgemeine Anwendungen, vollständig PE-recyclingfähig.

Die ULM-Technologieplattform (Ultra Low Monomer) von Sun Chemical ermöglicht eine schnelle Verarbeitung, eliminiert das Risiko von PAA-Abbau, verbessert die industrielle Hygiene und bietet eine VOC-freie, energieeffiziente Produktion. Eine Variante nutzt eine proprietäre Gasbarrieretechnologie, die den Übergang zu monomaterialen PE/PE-Strukturen unterstützt.

„Mit den neuen SunLam-Klebstoffen erweitern wir unser Portfolio um Lösungen, die leistungsstark, regelkonform und zugleich nachhaltig sind“, betont Nicolas Bétin, Director Product Strategy EMEA, Packaging Inks & Materials bei Sun Chemical.

Beitrag zu nachhaltigen Verpackungslösungen

Die RecyClass-Zulassungen unterstreichen Sun Chemicals Engagement, Effizienz, Nachhaltigkeit und Prozesssicherheit in der Verpackungsproduktion miteinander zu verbinden. Lösemittelfreie Systeme gewinnen im Verpackungsdruck weiter an Bedeutung, da sie zur Reduzierung von VOC-Emissionen, zur Energieeinsparung und zu einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft beitragen.

Über Sun Chemical

Sun Chemical, ein Unternehmen der DIC Group, zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Verpackungs- und Grafiklösungen sowie funktionalen Produkten. Gemeinsam mit der DIC Group entwickelt das Unternehmen nachhaltige Lösungen für die Druck-, Automobil- und Elektronikindustrie. Mit über 21.000 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von mehr als 7 Milliarden US-Dollar betreut Sun Chemical Kunden in allen wichtigen Verpackungsmärkten weltweit.