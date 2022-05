Sonderfarbenunterstützung

Miraclon erweitert PureFlexo Printing um weiteres Features

Miraclon gibt die Einführung der Unterstützung von Sonderfarben für PureFlexo Printing bekannt. PureFlexo Printing wurde 2021 für den Druck mit Prozessfarben (CMYK-Skalenfarben) auf den Markt gebracht und soll die unerwünschte Ausbreitung von Druckfarbe auf dem Bedruckstoff kontrollieren und einen größeren Spielraum im Flexodruck ermöglichen.

Rasterwalzen mit höherem Schöpfvolumen

Die neue Funktionspalette für die Kodak Flexcel NX Print Suite für flexible Verpackungen ermöglicht Druckereien, die flexible Verpackungen produzieren, die Vorteile von PureFlexo Printing auf Rasterwalzen-Anwendungen mit höherem Schöpfvolumen auszuweiten.

„PureFlexo Printing wird durch multifunktionale Platten-Oberflächenstrukturierungsmuster ermöglicht, die den Farbfluss während des Druckvorgangs präzise steuern. Das patentierte Technologiepaket beinhaltet jetzt auch Oberflächenstrukturierungsmuster mit Kanteneffekten, die speziell für die Steuerung des Fließverhaltens von Sonderfarben entwickelt wurden“, sagt Dr. John Anderson, Director of Advanced Printing Applications bei Miraclon.

Wenn höhere Rasterwalzenvolumen für Sonderfarben mit traditionell größeren Pigmenten verwendet werden, wird üblicherweise mit härteren Klischeeklebebändern, einer höheren Druckbeistellung und anderen gängigen Methoden zur Anpassung an die höheren Rasterwalzenvolumen gearbeitet. Diese Maßnahmen haben häufig unerwünschte Druckeffekte wie Farbsäume, unsauberen Druck und Störungen des Ausdrucks an den Hinterkanten von Volltonflächen zur Folge. Zudem steigern die größeren Farbmengen die Anforderungen an die Trocknung, was zu einer Verlangsamung des Flexodruckprozesses führt, damit die Trocknungskapazität erhöht wird. PureFlexo Printing löst all diese typischen Probleme, um eine bessere Produktionsverfügbarkeit der Druckmaschine und Konsistenz im Druck zu gewährleisten.“

„Die Sonderfarbenunterstützung für PureFlexo Printing ist eine bedeutende Ergänzung für jeden Druckvorstufenbetrieb oder Verpackungsproduzenten, um die Produktivität im Drucksaal zu maximieren“, ergänzt Grant Blewett, Chief Commercial Officer von Miraclon. „Da Unternehmen ständig auf der Suche nach Möglichkeiten zur Steigerung der Effizienz sind, um ihr finanzielles Ergebnis zu verbessern und gleichzeitig ihre Umweltbelastungen zu minimieren, machen sich bereits viele Kunden die Vorteile von PureFlexo Printing zunutze. Die Einsparungen summieren sich schnell. Wenn nur ein ungeplanter Stopp der Druckmaschine pro Tag vermieden wird, kann dies eine Ersparnis von bis zu 60.000 € pro Jahr bringen.“