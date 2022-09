Effiziente Ladungsreduzierung sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit

ENULEC: ESA Static Loop 360°

Die ESA Static Loop 360° ist eine patentierte Weiterentwicklung der ESA-Technologie von ENULEC und sorgt für ein Mehr an Sicherheit im Rahmen des gesamten Produktionsprozesses zur Herstellung flexibler Verpackungen.

Kern der neuen ESA Static Loop 360°-Technologie ist ein iterativer Prozess der statischen Ladungsüberwachung, wodurch ein Höchstmaß an Sicherheit gerade in explosionsgefährdeten Bereichen erzielt wird.

Anzeige

Funktionsweise

Die Reduzierung statischer Aufladung der Folienbahn auf das niedrigste Niveau ist für die Druck- und Weiterverarbeitung von größter Wichtigkeit, um Funkenbildung und in der Folge Arbeitsunfälle oder Materialbeschädigungen zu vermeiden. Einpolige ESA-Ladungen im Druckspalt können die statische Aufladung in Druckwerken, Aufwicklern, Schneidemaschinen und Kaschiermaschinen weiter erhöhen. Um diese Herausforderung zu meistern, hat ENULEC die Datenerfassung und -analyse optimiert, indem die erfassten Werte in einen automatisierten Prozess überführt werden. Diese Faktoren ermöglichen dem System, die Werte der Bahn auf die geringstmöglichen statischen Werte für einen sicheren Betrieb zu reduzieren.

Die Fähigkeit zur effizienten Ladungsreduzierung durch die ESA-Systeme von ENULEC lässt sich durch permanente Messungen der auftretenden Ladungen belegen.

Mit dem Static Inline Control bietet Enulec eine ideale Ergänzung zum ESA-System in der Druck- und Convertingindustrie. Das System misst die statischen Ladungen auf der Substratbahn und löst beim Überschreiten einer gesetzten Warnstufe einen Alarm aus. Dabei wird der Zustand und Verlauf der statischen Ladungen auf dem Substrat lückenlos dokumentiert.

Dieses innovative ENULEC-Konzept und seine Integration ermöglichen ein Höchstmaß an Maschineneffizienz, Produktionssicherheit und Wirtschaftlichkeit in den Bereichen Druck und Weiterverarbeitung. ESA- und Entladesysteme kommunizieren erstmals uneingeschränkt über mehrere Variablen mit der Produktionsmaschine und lassen sich in Abhängigkeit von Maschinenparametern bzw. Maschinenkonfiguration optimal verwalten und einstellen.

Weltweit führen in Sachen Ent- und Aufladesysteme

Das familiengeführte Unternehmen ENULEC GmbH, mit Sitz in Trittau, entwickelt seit 1981 innovative Systeme zur elektrostatischen Druckunterstützung (ESA) für den Tiefdruck sowie entsprechende Ent- und Aufladesysteme für die weltweite Verpackungs- und Convertingindustrie.

Die ENULEC GmbH ist in ihrer 40-jährigen Geschichte zu einem Weltmarktführer im Bereich elektrostatischer Druckhilfsmittel in diesem Segment geworden, indem sie sich auf ein überschaubares Sortiment an qualitativ hochwertigen Produkten fokussiert, die auf die speziellen Bedürfnisse dieses Marktes zugeschnitten sind und kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Speziell der Verpackungsdruck mit seiner Vielzahl an Foliensubstraten und deren individuellen Eigenschaften stellt noch immer eine besondere Herausforderung für den sicheren Betrieb einer ESA dar. Eine fortwährende Investition in Forschung und Entwicklung ermöglicht es ENULEC, unter Berücksichtigung der neuesten Entwicklungen im Maschinenbau, elektrostatische Druckhilfen sowie Entlade- und Messsysteme für optimale Qualität, Sicherheit und Effizienz anzubieten.

Das Unternehmen behält dabei den gesamten Industriezweig in seiner Vielfältigkeit im Blick und setzt auf modulare und generationsübergreifende Technologiesysteme, die bis zu den ersten entwickelten Geräten abwärts kompatibel sind. Ein wesentlicher Vorteil für Druckereien und Converter, um ihre Strategieentwicklungsprozesse und Investitionen langfristig und zuverlässig planen zu können.

Modular und flexibel ausbaubar

Die Enulec-Konzepte bieten für den Flexo- und Tiefdruck sowie die weiterverarbeitende Industrie ein praxiserprobtes, integrales System, das aus den Modulen ESA, Entladung und Ladungskontrolle besteht und je nach Anforderungen ausbaubar ist. Alle Komponenten werden während des Verarbeitungsprozesses miteinander vernetzt, auf einem Touchscreen übersichtlich und einfach angeordnet dargestellt, so dass der Maschinenbediener alles im Blick behält. Darüber hinaus können alle erfassten Daten über den Kommunikationsstandard OPC in die jeweilige firmeneigene EPR-Software integriert werden.

Die elektrostatischen Druckhilfe-, Entlade- und Messsysteme gehören bei modernen Druck- und Weiterverarbeitungsmaschinen zur Standardausrüstung. Ursprünglich nur zur Druckverbesserung im Tiefdruck entwickelt, bieten die patentierten ENULEC ESA Systeme (ROTOFilm, ROTOFilm-PRO und Static Loop 360°) heute zusätzlich ein Höchstmaß an Sicherheit für den gesamten Produktionsprozess, indem statische Ladungen auf ein Mindestmaß reduziert werden.