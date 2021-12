Als erstes Unternehmen in Deutschland setzt G & G Preißer die neue Druckfarbenserie UniNature von Siegwerk ein

Wenn Anspruch auf Wirklichkeit trifft

Für internationale Markenartikler und Handelsunternehmen aus dem Lebensmittelbereich ist es von zunehmender Bedeutung, wirklich alle Kom­ponenten von Verpackungen recyclingfähig zu machen. Bei faserbasierten Bedruckstoffen, wie der Wellpappe, ist diese Problematik selbstverständlich nicht gegeben.Doch dies bezieht sich nur auf den Bedruckstoff selbst und nicht auf die eingesetzten Druckfarben und Lacke. Diese wirken sich aber entscheidend auf die Wiederverwertbarkeit derartiger Verpackungen und dürfen keinesfalls den Recyclingprozess behindern.

Manche Wellpappen-Verarbeiter zögern allerdings noch immer, auf ein nachhaltiges Farbsystem umzustellen, weil sie Komplikationen im Produktionsprozess und einen größeren verfahrenstechnischen Aufwand befürchten. Dass diese Befürchtungen unbegründet sind, hat G & G Preißer mit der erfolgreichen Einführung der neuen wasserbasierten Druckfarbenserie UniNATURE von Siegwerk bewiesen“, so Frederik Riediger, Local Sales Manager bei Siegwerk für den Geschäftsbereich „Paper & Board.

Anzeige

„Für die Realisierung einer zirkulären Verpackungsindustrie bedarf es nicht nur Innovationen und der entsprechenden Entwicklung neuer Produkte, sondern ebenfalls eine enge Zusammenarbeit und vor allem ein proaktiver Austausch mit unseren Kunden. Vor diesem Hintergrund entwickeln wir Druckfarben- und Lacksysteme für nachhaltige Verpackungslösungen, wie z. B. UniNATURE. Unsere Techniker begleiten dann den Wechsel des Farbsystems vor Ort, um eine reibungslose Umstellung gewährleisten zu können“ so Christopher van Laack, Vice President Business Units Paper & Board EMEA und Liquid Food Packaging bei Siegwerk.

Fotogalerie: Wellpappendirektdruck mit der recycelfähigen Druckfarbenserie UniNATURE

Mit dem Neubau des Stammwerkes im Gewerbepark Petersberg im Jahr 2017 gehört G & G Preißer heute zu den führenden Wellpappenverarbeitern in Europa. Für das Jahr 2022 ist die Installation einer Bobst Masterline mit einem stündlichen Ausstoß von 7500 Wellpappenbogen geplant (Quelle: Ansgar Wessendorf) Die vollautomatische Wellpappenverarbeitungslinie Expertline 1.6: Im Vordergrund sind die fünf Druckwerke, im Hintergrund sieht man die Flachbettstanze Expertcut und das Robotersystem zur vollautomatischen Lagenbildung und Palettierung der fertigen Verpackungen (Quelle: Ansgar Wessendorf) Fabien Jeko bereitet die Farbwerke der Expertline 1.6 für die Direktbedruckung der Wellpappenbogen mit UniNATURE-Farben vor (Quelle: Ansgar Wessendorf) Auf dem mit der UniNATURE-Farbe bedruckten Wellpappenbogen liegt die Kundenvorlage, die mit der „alten“ Farbe gedruckt wurde. Die Übereinstimmung des hellblauen Farbtons ist schon frappierend (Quelle: Ansgar Wessendorf) Zeigten sich mit der gelungenen Umstellung auf UniNATURE sehr zufrieden: Frederik Riediger (Siegwerk), Fabien Jeko (G & G Preißer), Jan-Andre Stenger (Siegwerk) und Florian Buchmann (G & G Preißer) (Quelle: Ansgar Wessendorf) Die dunkelbraune Farbe des Original-Musters (rechts) stimmt mit dem UniNATURE-Braun exakt überein (Quelle: Ansgar Wessendorf) 1 2 3 4 5

Vertrauen ist der Anfang von allem

Doch wie lässt sich dieser von Christopher van Laack formulierte hohe Anspruch konkret in der Praxis umsetzen? Dazu Jan-Andre Stenger, Technical Account Manager bei Siegwerk: „Seit Jahren stehen wir mit den Verantwortlichen und den Maschinenbedienern in der Wellpappen-Produktion bei G & G Preißer in einem engen fachlichen, sowie persönlichen Kontakt. So tauschen wir uns mit Florian Buchmann – bei Preißer verantwortlich für die Vorbereitung und Verwaltung der Stanzformen – und mit Fabien Jeko – bei Preißer eine hochangesehene Fachkraft hinsichtlich der Bedruckung und Weiterverarbeitung von Wellpappenbogen – regelmäßig intensiv und offen über prozesstechnische Herausforderungen aus.“

Aus diesen vertrauensvollen Kontakten resultieren oft konkrete Lösungen für aktuelle Probleme in der Produktion, die dann unmittelbar umgesetzt werden. Daraus ergeben sich aber auch Anregungen und Verbesserungsvorschläge, die bei Siegwerk in die Entwicklung neuer Farb- und Lacklösungen bzw. in die Weiterentwicklung des bestehenden Portfolios einfließen, um die hohen Anforderungen an Verdruckbarkeit und Recycelfähigkeit zu verbessern. Ein Beispiel hierfür ist die neuformulierte und für den Recyclingprozess voll geeignete Druckfarbenserie UniNATURE.

Neue Generation wasserbasierter Druckfarben

UniNATURE ist bereits Siegwerks dritte Generation wasserbasierter Druckfarben und Lacke für Papier-, Karton- und Wellpappenwendungen. „Die neue nachhaltige Produktreihe erfüllt die Anforderungen von Markenartikler und Verpackungsverarbeitern gleichermaßen“, so Frederik Riediger. Sie wurde 2021 im Markt eingeführt, enthält nachwachsende und natürliche Komponenten und stellt damit eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Druckfarben dar, ohne dabei die Recyclingfähigkeit von faserbasierten Verpackungen zu beeinträchtigen.

Dies ist für Siegwerk ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg hin zu mikroplastikfreien Druckfarben. Die neue Serie von Druckfarben und Lacken ist für eine Vielzahl von Papier-, Karton- und Wellpappenanwendungen geeignet, beispielsweise für Schalen, Displays, Fast-Food-Verpackungen, Säcke, Tüten sowie Becher und Umverpackungen.

Sie enthält einen hohen Anteil nachwachsender Rohstoffe (BRC) gemäß der ASTM-6866-Methode. Die Produkte der UniNATURE-Reihe bestehen bis zu 50 % aus erneuerbarem Kohlenstoff, was einem oftmals acht bis neun Mal so hohen Anteil wie bei herkömmlichen Farben auf Wasserbasis entspricht. Die UniNA­TURE-Farben wurden für die Verwendung mit Siegwerks UNIBASE- und Uni-T-Farbbasen entwickelt und können als gebrauchsfertige Produkte direkt vom Hersteller bezogen werden. G & G Preißer setzte für einen Druckversuch zur Umstellung auf das neue Farbsystem die UniNATURE-Verschnitte und Farbbasen als Komponenten ein, um so die Farben auf der hauseigenen Dosieranlage nach internen Anforderungen und Standards anzumischen.

Kein Vorprimern von Wellpappenbogen

„Mit UniNATURE kann der Anwen­der zwischen zwei unterschiedlichen Verschnitten wählen, welche die Farbperformance im Druck nochmals spürbar erhöhen. Zum einen ist das Farbsystem für die Bedruckung gestrichener Wellpap­penbogen und Papieren mit einem transparenten Verschnitt erhältlich, zum anderen ist der opake Verschnitt für Papiere und Wellpappen mit sehr rauen Faseroberflächen ausgelegt“, erläutert Jan-Andre Stenger. „Der opake Verschnitt sorgt dafür, dass die Farben nicht zu tief in den rauen Bedruckstoff eindringen, so dass die gewünschte Farbstärke und Farbbrillanz (Far­braum) im Druck erreicht wird. Ein Vorprimern der Wellpappenbogen oder Papiersubstrate ist mit diesem Farbsystem nicht mehr notwendig. Die ist ein weiterer Baustein, der nicht nur die Druckqualität weiter erhöht, sondern auch zu mehr Materialeinsparung, Ressourcenschonung und damit zu mehr Nachhaltigkeit beiträgt“, führt Jan-Andre Stenger weiter aus.

Schnelle und unkomplizierte Umstellung

Der Druckversuch zur Farbumstel­lung wurde auf der Inline-Wellpappenverabeitungslinie Expertline 1.6 von Bobst durchgeführt, die aus einem Materialbeschicker, der Postprint-Flexodruckmaschine Vision160 mit fünf Druckwerken, der Flachbettstanze Expertcut und Nutzentrenner sowie einem Robotersystem zur vollautomatischen Lagenbildung und Palettierung der fertigen Verpackungen besteht. Der Betrieb auf der vollautomatischen Linie, die von nur zwei Fachkräften bedient wird, erfolgt im 3-Schichtbetrieb. „Die Anlage verarbeitet 6000 Bogen pro Stunde, und ohne den Einsatz der Flachbettstanze sind es sogar 8000 Bogen“, sagt Fabien Jeko.

„Die hohe Nachfrage nach kreislauffähigen Verpackungen, ist für uns sehr erfreulich, bedeutet es doch, dass diese Wellpappenverarbeitungslinie und andere Fertigungsanlagen voll ausgelastet sind. Produktionsunterbrechungen, wie beispielsweise durch aufwendige Druckversuche oder außerordentliche Maschinenstillstände, behindern die termingerechte Belieferung der Kunden. Außerdem verursachen diese nichtproduktiven Zeiten zusätzliche Kosten. Doch gleichzeitig war es für uns sehr wichtig, auf ein umweltfreundlicheres Farbsystem umzustellen, das mindestens die gleiche Druckperformance aufweist, wie das bisher eingesetzte wasserbasierte Farbsystem“, erläutert Florian Buchmann die schwierigen Rahmenbedingungen für den Wechsel auf UniNATURE.

Die nachhaltige, wasserbasierte Lösung UniNATURE ist das Ergebnis jahrelanger, kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit und ist speziell auf Bedingun­gen wie bei G & G Preißer zugeschnitten: die hochqualitative Flexo-Direktbedruckung von Wellpappenbogen in unterschiedlichen Qualitäten. „Unsere Druckfarbenserie bietet ein klar definiertes Leistungsspektrum und ermöglicht daher eine schnelle Einführung bei Produzenten faserbasierter Verpa­ckungslösungen“, so Jan-Andre Stenger. Dieser Ansatz wird durch die reibungslose Umstellung von UniNATURE bei Preißer bestätigt. „Eigentlich glich der Ablauf des Druckversuchs mehr dem Einrichten eines ganz normalen Wellpappen-Auftrags“, erläutert Fabien Jeko. „Wir mussten nur die Viskosität einstellen und die Farbe dann in die Druckwerke der Vision 160 pumpen. Alle anderen Parameter und Maschineneinstellungen entsprachen denen der ‚alten Druckfarben‘ und auch ein Wechsel von Rasterwalzen oder Flexodruckformen war nicht notwendig. Auch mussten am Gesamtprozess der Wellpappenlinie keinerlei Veränderungen oder Optimierungen vorgenommen werden. Lediglich die Viskosität der Farbe haben wir ein wenig niedriger eingestellt, was die Verdruckbarkeit verbesserte“, so Fabien Jeko.

Gedruckt wurde ein Kundenauftrag mit einem großen Vollflächen-Anteil in den Farbvarianten Hellblau und Dunkelbraun und mit hoher Geschwindigkeit. Ein Vergleich zwischen den mit UnNATURE-Farben und den „alten Farben“ be­druckten Wellpappenbogen zeigten weder visuelle noch messtechnische Farbabweichungen. Über die gesamte Auflage hinweg wurde nicht nur der hellblaue und dunkelbraune Farbton stabil gehalten, sondern die Volltonflächen druckten auch homogen und geschlossen aus (ohne Pinholes). Die weitere vollautomatische Weiterverarbeitung der bedruckten Bogen – Stanzen und Palettierung – verlief ebenso reibungslos. Darüber hinaus zeigte sich nach Abschluss des Auftrags, dass die ausgezeichnete Wiederanlösbarkeit von UniNATURE die Reinigung der Druckmaschine spürbar erleichtert. Mittlerweile werden bei Preißer immer mehr Aufträge mit dem neuen Farbsystem gedruckt.

Nachhaltig und mit ausgezeichnetem Ausdruck

Das Beispiel des Wellpappenverarbeiters G & G Preißer zeigt eindrucksvoll, wie einfach, schnell und ohne Veränderungen an Produktionsanlagen, Prozessen oder Farbräu­men eine Umstellung auf die nachhaltige, weil recycelfähige Druckfarbenserie UniNATURE von Siegwerk erfolgen kann. UniNATURE zeichnet sich durch annähernd gleiche Beständigkeiten wie andere wasserbasierte Farbsysteme, vorzügliche und stabile Druckfarbenqualität und eine sehr gute Farbstärke aus. Zudem sorgt sie selbst bei hohen Druckgeschwindigkeiten für effiziente Druckläufe auf gestrichenen und ungestrichenen Wellpappen. Das Ergebnis ist letztlich ein ausgezeichneter Ausdruck der Rasterpunktformen, Volltonflächen und Strichelemente.

G & G Preißer: nachhaltig, effizient, umweltfreundlich und ressourcenschonend

Die G & G Preißer GmbH ist ein inhabergeführtes, bereits 1907 gegrün­detes Familienunternehmen mit aktuell 200 Beschäftigten, dass von den Brüdern Christof und Tobias Preißer gemeinsam geschäftsführend gelei­tet wird. Es verfügt über eine Produktionskapazität das für die jährliche Verarbeitung von über 200 Mio. m2 Wellpappe ausgelegt ist.

Mit dem Neubau des Stammwerkes im Gewerbepark Petersberg im Jahr 2017 gehört G & G Preißer heute zu den führenden Wellpappenverarbeitern in Europa. Unter saubersten Umgebungsbedingungen werden Verpackungen hauptsächlich für Kunden aus der Lebensmittel-, der Hygieneartikel- und der Kosmetikbranche hergestellt. Der sehr umfangreiche und moderne Maschinenpark sowie die Verwaltung belegen eine Fläche von rund 25.000 m2 auf dem insgesamt 100.000 m2 großen Firmengelände. Dies lässt ausreichend Raum für künftige Ausbauten. Folgerichtig wurde erst kürzlich eine weitere Produktionsstätte fertiggestellt.

Für die vollautomatische Wellpappenverarbeitung in einem Arbeitsgang (Flexo-Postprint, Stanzen, Palettieren) verfügt G & G Preißer über zwei Bobst Expertline 1.6, wovon die eine mit fünf und die andere mit zwei Vision-Druckwerken ausgestattet ist. Beide Linien produzieren rund 6000 Bogen/Stunde. Für das Jahr 2022 ist die Installation einer Bobst Masterline mit einem stündlichen Ausstoß von 7500 Bogen geplant.

Darüber hinaus begann die Progroup vor kurzem mit dem Bau des 28.000 m2 großen Wellpappformatwerks PW15 in direkter Nachbarschaft zu G & G Preißer. Ab dem zweiten Quartal 2023 sollen hier voraussichtlich jährlich bis zu 500 Mio. m2 Wellpappformate produziert werden. Das Unternehmen investiert mehr als 90 Millionen Euro in den Neubau mit seinen rund 60 künftigen Arbeitsplätzen für hochqualifizierte Mitarbeiter und Auszubildende. Durch die Kooperation beider Unternehmen entsteht damit ein neuer Verpackungspark, in dem der Verpa­ckungshersteller G & G Preißer über eine Direktanbindung just-in-time mit Wellpappe von Progroup beliefert wird.

Das neue Werk PW15 wird nahezu alle gängigen Wellpappensorten herstellen. Die geplante Produktionsgeschwindigkeit beträgt 400 m/min bei einer Arbeitsbreite von 3,35 Metern. Die Linie ist unter anderem dafür ausgelegt, ein- und zweiwellige Next-Board-Wellpappformate mit B-, C- E- und F- Wellen und geringeren Grammaturen in allen Kombinationen herzustellen. Next-Board-Wellpappen stehen für einen deutlich geringeren Energie- und Rohstoffeinsatz und reduzieren in Herstellung und Transport die CO 2 -Emissionen pro Tonne Wellpappe um durchschnittlich 26 % – und das bei gesteigerten Festigkeitswerten.

Nachhaltig, umweltfreundlich und ressourcenschonend zu handeln ist für G & G Preißer selbstverständlich. Neben dem Einsatz hocheffizienter Produktionsanlagen und der recycelfähigen Druckfarbenserie UniNATURE setzt das Unternehmen auf regenerativen Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage. Seit vergangenem Jahr sind die gesamten Dachflächen mit Solarmodulen belegt. Mit einer Gesamtleistung von 1,3 MW deckt diese Anlage im Normalbetrieb den gesamten Strombedarf des Unternehmens ab. Überschüssig erzeugter Strom wird ins Netz eingespeist und über einen Direktvermarkter verkauft.