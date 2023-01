Neues Logo verspricht CO2-neutrale Zukunft

Panther for Planet

Das Jubiläumsjahr 2022, in dem das 120-jährige Bestehen der Panther-Gruppe gefeiert wurde, war zugleich ein Jahr für neue Weichenstellungen in allen Werken und im Hauptsitz, die in eine CO 2 ‑neutrale Zukunft führen.

Mit der reduzierten Farbgestaltung des neuen Labels soll schon optisch klar visualisiert, dass eine klimafreundliche Gestaltung, Materialreduzierung und ressourcenschonende Produktion in allen Panther-Werken oberste Maxime sind. Der Verpackungs- und Displayherstellung will dabei mögliche Zielkonflikte zwischen umweltbewusstem Handeln und der Qualität aller Produkte und Serviceleistungen beachten. Daher löst der neue Ansatz Panther for Planet das über viele Jahre genutzte Label Panther pro nature ab.

Anzeige

Die Panther-Gruppe ist der globalen Initiative SBTi beigetreten und damit ist das Unternehmen bereits den nächsten Schritt auf dem Weg zu einer deutlichen Emissionsreduzierung gegangen. Das Ziel ist die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad gemäß des Pariser Abkommens. Die in der Initiative vereinten Industriefirmen verpflichten sich, bis zum Jahr 2030 die heutigen Emissionen zu halbieren und bis 2050 die Netto-Null-Emission zu erreichen.