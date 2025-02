Vierte Single-Pass-Digitaldruckmaschine von Koenig & Bauer Durst

Schumacher Packaging Birmingham

Die Single-Pass-Digitaldruckmaschine Delta SPC 130 FlexLine Eco+ von Koenig & Bauer Durst hat bei Schumacher Packaging Birmingham den kommerziellen Digitaldruckbetrieb für den Wellpappenmarkt aufgenommen.

Die FlexLine Eco+ mit sechs Farben ist die erste Installation in Großbritannien und steht für Schumacher Packaging im Fokus, da die Präsenz auf dem britischen Markt als einer der führenden Hersteller von unbedruckter und bedruckter Kartonage für die Lebensmittelindustrie hiermit ausgebaut wird.

Die Delta SPC 130 in Birmingham ist die vierte Maschine, die Schumacher Packaging bisher in Betrieb genommen hat. Zwei weitere befinden sich am Hauptsitz in Ebersdorf, Deutschland, und eine weitere bei Saica in Wroclaw, Polen, ehemals Schumacher Packaging. Diese verfügen ebenfalls über die Fähigkeit zum Sechsfarbdruck. Die Installation in Birmingham ist Teil einer Investition von 30 Millionen Euro, die auch die Modernisierung der gesamten Produktionsstätte sowie zwei benachbarte Lager umfasst.

Die Delta SPC 130 FlexLine Eco+ von Koenig & Bauer Durst ist mit einem Eco-Plus-Trockner ausgestattet, der die Trocknungszeiten verkürzt, den Energieverbrauch und die damit verbundenen Kosten senkt. Die Delta SPC 130 kann auf ungestrichenem Material mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 Metern pro Stunde drucken.