Auszeichnung für lösemittelreduzierte Flexodruckplatten

Als eines von drei Unternehmen wurde Asahi Kasei mit dem CI Flexo Tech Technical Innovation Award ausgezeichnet.

Die Asahi Kasei Corporation und ihre Tochtergesellschaft Asahi Photoproducts wurden mit dem CI Flexo Tech Technical Innovation Award für ihre AFPTM-R lösemittelreduzierten Flexodruckplatten ausgezeichnet.

Die Flexodruckplatten sind Teil der Roadmap zu Solvent Zero, einer Initiative, zur Unterstützung der Kunden, um mehr Nachhaltigkeit in ihren Flexodruckbetrieben zu erreichen. Asahi ist davon überzeugt, dass die Einführung dieser lösemittelreduzierten Platten nicht nur zu einer sofortigen Verringerung des Lösemittelverbrauchs und der damit verbundenen Umweltbelastung führt, sondern auch den Weg zu Solvent Zero mit der Einführung von wasserauswaschbaren Platten ebnet. Zusätzlich zu den Vorteilen für die Umwelt sollen die lösemittelreduzierten AFPTM-R-Platten die Produktivität in der Druckvorstufe und im Druck verbessern. Zudem profitieren die Anwender von einer schnelleren Auswaschung der Platten und einer Verkürzung der Trocknungszeit.