Enulec

Steigerung der Druckqualität mit Elektrostatik

Das 1981 gegründete Unternehmen Enulec GmbH mit Sitz in Trittau entwickelt innovative Systeme zur elektrostatischen Druckunterstützung (ESA) sowie entsprechende Ent- und Aufladesysteme für die weltweite Verpackungsdruck- und Convertingindustrie. Hierfür verfügt das Unternehmen über verschiedene internationale Patente, die den Grundstein für die führende Position in dieser Branche legten.

Die elektrostatische Druckunterstützung

ESA wurde entwickelt zur Optimierung der Farbübertragung im Tiefdruck. Die damit verbundene Zielsetzung besteht darin, auch über lange Laufzeiten gleichbleibend hohe Qualität zu produzieren, ohne hierfür Änderungen an Maschineneinstellungen vornehmen zu müssen. Unabhängig von Faktoren wie Presseureigenschaften, Viskosität der Auftragsmedien sowie Laufgeschwindigkeit gewährleisten die Systeme von Enulec eine hohe Produktqualität insbesondere beim Bedrucken von Substraten wie Folien, Kartonagen und Papier. Hierfür hat sich der Einsatz von ESA-Systmen mittlerweile zu einem weltweiten Standard entwickelt

Doch über diese Kernprodukte hinaus bietet Enulec auch Systeme zur Messung, Steuerung und dem gezielten Einsatz der Elektrostatik für die Bereiche Druck und Converting.

Erfassung und Entfernung statischer Aufladungen

Die Fähigkeit zur effizienten Ladungsreduzierung durch die ESA-Systeme von Enulec lässt sich durch permanente Messungen der statischen Ladungen belegen. Hierfür ist das System Static Inline Control verfügbar. Als Ergänzung zu Roto-Film ermöglicht es die Kontrolle und Dokumentation statischer Ladungen und kommt im Druck wie auch an Kaschiermaschinen und Rollenschneidern zum Einsatz. Das System misst die statische Ladung auf der Substratbahn und löst beim Überschreiten einer zuvor festgelegten Warnstufe einen Alarm aus. Roto-Film vermeidet auch den als Ladungsakkumulation bekannten negativen Effekt und gewährleistet auch in den letzten Druckwerken einen noch immer wirksamen ESA-Effekt bei niedrigster Leistungsansteuerung. Die Entladesysteme aus der Produktfamilie EST helfen Druckereien sowie kunststoffverarbeitenden Betrieben, elektrostatische Ladungen unter anderem an Rollenwicklern, Rollenschneidern oder Kaschiermaschinen erfolgreich zu beseitigen und einen reibungslosen und sicheren Produktionsablauf zu gewährleisten.

Die Entladungselektrode EST-DC-LDS

Neben dem ESA-System mit luftumspülten Ionisationsnadeln entwickelte Enulec außerdem leistungsstarke Entladesysteme aus der Produktfamilie EST-DC. Dieses mittlerweile fest im Markt etablierte hochwirksame Gleichspannungs-Entladesystem trägt dazu bei, störende elektrostatische Ladungen an Rollenaufwicklern, Rollenschneidern und Kaschiermaschinen zu vermeiden. Die Gleichspannungsentladung von Enulec ermöglicht es, freie Ladungsträger (sowohl positive als auch negative) mit sehr hoher Geschwindigkeit auf die Folienbahn eines Rollenwicklers zu übertragen.

Die Entladungselektrode EST-DC-LDS strahlt direkt in den Wickelspalt. Dabei rekombinieren sich die positiven Ladungsträger der Folienbahn mit den sehr stark beschleunigten negativen Ladungsträgern aus der Gleichspannungs-Entladeelektrode. EST-DC-LDS hat eine Funktionsreichweite von etwa 20 mm bis 800 mm und bedarf keinerlei zusätzliche Einstellungen am System bei unterschiedlichen statisch geladenen Folienbahnen. Durch die spezielle Gleichspannungstechnologie kann dieses Entladesystem alle Kombinationen elektrostatischer Ladungen beseitigen. Damit entfällt die Notwendigkeit zusätzlicher Wechselspannungs-Entladesysteme am Rollenwickler. (Abbildung 5)

Elektrostatisches Spleißsystem

Die Aufladestation AST 60 ist ein berührungsloses System, das eine sichere Fixierung zwischen Materialien zur Vorbereitung der Laminierung wie auch bei Spleißvorgängen auf Rollenwicklern gewährleistet. Es wurde entwickelt, um automatische Rollenwechsel bei Wickelanwendungen zu erleichtern, ohne hierfür entsprechende Spleißklebebänder zu benötigen. Stattdessen wird die Bahn elektrostatisch an der Hülse fixiert.

Nach erfolgreicher Übergabe der Bahn auf die neue Rolle wird die Aufladeeinheit AST 60 deaktiviert und, falls vorhanden, die Entladeelektrode eingeschaltet. Das System kann entweder mit Standard-Aufladeelektroden oder mit der luftunterstützten Aufladeelektrode ESA1000 geliefert werden. Ein feiner Luftstrom unterstützt den Ionentransfer und ermöglicht damit einegleichmäßigere Anlagerung der Ionen auf der Substratoberfläche. Darüber hinaus schützt er die Ladestifte gegen Verschmutzung und zeichnet sich daher durch sehr lange Wartungsintervalle aus.

Präsenz auf der Print4All

Enulec wird auf der Fachmesse Print4All in Mailand/Italien seine Produkte dem internationalen Fachpublikum vorstellen (Halle 11P, Stand D26).

Dabei handelt es sich um ein 2018 erstmals durchgeführtes Messeformat in den Hallen der Fiera Milano im Stadtteil Rho. Experten aller Branchen finden an einem Messeort eine breite Palette aus Produktlösungen. Das Spektrum reicht von der Verarbeitung von Kunststoffen für den Verpackungssektor, über Druck und Converting bis hin zur Lagerhaltung gebrauchsfertiger Produkte. Organisiert wird die Messe als Zusammenarbeit der Fiera Milano mit Acimga und Argi, den italienischen Hauptverbänden der Hersteller von Maschinen für Druck und Converting sowie der 4IT Group, einem in diesem Bereich langjährig tätigen Marktforschungsunternehmen. Als Teil der Innovation Alliance findet die Print4All zusammen mit den Fachmessen Ipack-Ima (Processing und Packaging), Greenplast (Nachhaltige Lösungen aus Kunststoff) sowie Intralogistica Italia (Logistik) vom 3. Bis. 6. Mai 2022 statt.