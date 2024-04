BBQ-Beutel ist der perfekte Begleiter zur Fußball-Europameisterschaft

Flexible Verpackungen

„In diesem Sommer dreht sich alles um Fußball! Beim gemeinsamen Fußballschauen während der EM kommt natürlich auch der Grill zum Einsatz. Um sicherzustellen, dass Rindersteak, mariniertes Geflügelfleisch und Co. an der Grilltheke besonders ansprechend und cool präsentiert werden, haben wir unseren BBQ-Beutel entwickelt. Der bedruckte Siegelrandbeutel setzt auch vegetarische und vegane Grill-Leckereien perfekt in Szene”, erklärt Christian Wecker, Vertriebsleiter D/A/CH bei allfo.

Sauberes Öffnen der Grillbeutel

Dank VakTape, der handlichen Öffnungshilfe von allfo, lässt sich der BBQ-Beutel sauber öffnen. Kleckern und Marinade an den Fingern gehören damit der Vergangenheit an. Die Grillmeister und -meisterinnen können die Produkte mühelos entnehmen.

Anzeige

Die Stärke der Siegelrandbeutel beträgt 90µ. Dank einer intelligenten Materialkombination bietet die Folie beste Eigenschaften für die Verpackung von Grillgut aller Art sowie eine hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit. Zusätzlichen Schutz bieten die PA/PE-Barrierefolien: PA (Polyamid) sorgt für eine Sauerstoffbarriere und Aromaschutz, während PE (Polyethylen) eine Feuchtigkeitssperre schafft und sehr gute Siegeleigenschaften aufweist. Der „BBQ“-Beutel ist in der Größe 200 x 300 erhältlich.