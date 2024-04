Der Vorreiter in Beschichtungstechnologie

Polytype Converting Competence Center

Das Polytype Converting Competence Center in Fribourg, Schweiz, gilt als führend auf dem Gebiet der Prüfeinrichtungen für vielfältige Beschichtungstechnologien. In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und Optimierung ganz oben auf der Agenda der Industrie stehen, leistet das Kompetenzzentrum einen beeindruckenden Beitrag zur Verwirklichung dieser Ziele. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus der Verpackungs-, Batterie-, Elektronikindustrie sowie Hersteller von Etiketten und anderen selbstklebenden Materialien.

50 bewährte Beschichtungsmethoden zur Auswahl

Die Nachhaltigkeit von Materialien, Prozessen und Maschinen ist ein wesentlicher Aspekt bei der Entwicklung und Einführung neuer Produkte sowie bei deren Verbesserung. Eine Möglichkeit zur Herstellung nachhaltiger Verpackungen besteht in der Verwendung von Papier mit einer leistungsfähigen Barrierebeschichtung, die auf die jeweilige Anwendung des Kunden zugeschnitten ist. Bei Polytype Converting stehen Anwendern für die Entwicklung innovativer Barrierebeschichtungen auf Papier über 50 bewährte Beschichtungsmethoden zur Verfügung. Diese umfassen spezielle Verfahren für die Papierindustrie, Heißsiegellacke, komplexe Kaschierungen und Aluminium. Kunden aus der Batterie- und Elektronikindustrie werden mit Produkten wie der Primerbeschichtung von Batteriefolien und der Keramikbeschichtung von Batterieseparatorfolien unterstützt. Kunden, die Trennfolien und Etikettenmaterialien benötigen, profitieren von hochwertigen Lösungen wie Silikonbeschichtungen und PSA-Beschichtungen sowie -Laminierungen. Der Geschäftsbereich Optische Folien und Spezialitäten bietet innovative Lösungen wie Thermotransferbänder (TTR), Schutzfolien, Sicherheitsfolien, UV-Schutzbeschichtungen und optische Laminattechnologien. Dank dieses umfassenden Know-hows und der Vielfalt an maßgeschneiderten Technologien konnte das Kompetenzzentrum in den vergangenen Jahren in vielen Bereichen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung neuer und der Verbesserung bestehender Produkte spielen.

Zwei Pilotbeschichtungsanlagen auf technisch höchstem Niveau

Die beiden hochmodernen Pilotbeschichtungsanlagen TECHMA 1 und TECHMA 2 bilden das Herzstück des Competence Center von Polytype Converting. Beide Anlagen bieten über 50 verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten, darunter Trocken- und Nasskaschierung sowie thermische Trocknung. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 1000 m/min, einer Bahnbreite von bis zu 800 mm und der Möglichkeit, die Trocknungsparameter exakt einzustellen, bietet die TECHMA 1 die nötige Flexibilität, um den individuellen Anforderungen unterschiedlichster Materialien und Märkte gerecht zu werden. Darüber hinaus kann der Wärmeübergang während des Trocknungsprozesses durch die Einstellung der Ausblasgeschwindigkeit der Trocknerdüsen und der Lufttemperatur über und unter dem Substrat präzise gesteuert werden. Bei der TECHMA 1 wird der Ab- und Aufwickler manuell betrieben, das heißt, die Pilotbeschichtungsanlage wird zum Rollenwechsel angehalten. Je nach Endanwendung des zu beschichtenden Substrats kann der Kunde zwischen verschiedenen Optionen wählen, wie z.B. Nasslaminierung und Vortrocknung mit einem regelbaren IR-Strahler. Weitere Optionen nach dem Trockner sind Trockenlaminierung, Kühlung, UV-Härtung und Rückbefeuchtung.

Die TECHMA 2 ist auf die Strahlungshärtung von Beschichtungsflüssigkeiten spezialisiert und bietet herausragende Merkmale wie einstellbare Mitteldrucklampen, UV-Inertisierung und eine einstellbare Elektronenstrahlhärtungseinheit, die in einer sauerstoffreduzierten Umgebung arbeiten kann. Mit einer beeindruckenden Bahngeschwindigkeit von 10 bis 1525 m/min und einer maximalen Bahnbreite von bis zu 800 mm ermöglicht sie eine schnelle Produktion bei höchster Qualität. Die automatischen Ab- und Aufwickler der TECHMA 2 arbeiten im Dauerbetrieb und ermöglichen eine effiziente, unterbrechungsfreie Produktion, das heißt, ein automatischer fliegender Splice mit Rollenwechsel und Aufwicklung auf neue, vorbereitete Hülsen kann bei voller Produktionsgeschwindigkeit erfolgen, ohne dass die gesamte Linie angehalten werden muss. Neben der Strahlungshärtung bietet sie auch die Möglichkeit der Reinigung und Corona-Vorbehandlung des Substrats vor der Beschichtungsstation. Der Kunde kann zwischen verschiedenen Optionen wie Nasslaminierung und Vortrocknung mit einer regelbaren IR-Lampe wählen. Nach der UV-Lampe stehen weitere Optionen wie Trockenlaminierung, Kühlung und Kantenkontrolle zur Verfügung.

Moderne Beschichtungsverfahren kombiniert mit maßgeschneiderten und flexiblen Lösungen im Polytype Competence Center stellen sicher, dass die individuellen Anforderungen der zahlreichen Kundenmärkte optimal erfüllt werden.