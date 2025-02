„Welche Entwicklungen, Trends und Herausforderungen erwarten Sie persönlich für die Verpackungsdruckindustrie im Jahr 2025?“

Jan Scharfenberg (Business Leader EMEA, DuPont Cyrel Flexographic Solutions)

Im Jahr 2025 wird die Verpackungsdruckbranche vor einer Reihe neuer Herausforderungen stehen. Eine der Wesentlichsten ist die Aussicht auf weiter steigende Produktionskosten innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette, von den eingesetzten Rohstoffen beim Drucksubstrat den Verbrauchsmaterialien sowie den Lohn- und Betriebskosten. Dies alles wird die Preisgestaltung in der gesamten Branche deutlich beeinflussen. Neben den höheren Preisen für Markenartikler, Vertriebsgesellschaften und letztlich auch die Endverbraucher sind auch strukturelle Änderungen innerhalb der Industrie abzusehen. Dem Trend der Konsolidierung durch Übernahmen oder strategische Partnerschaften werden nur Spezial- oder Nischenanbieter Paroli bieten können, sei es durch Innovation, individuellem Service oder speziellen Fertigkeiten.

Zusätzlich wird die europäische Verpackungsverordnung, die darauf abzielt, Nachhaltigkeit und Recycling im Verpackungssektor zu fördern, neue Anforderungen an Hersteller und Druckereien stellen. Diese Regulierung fordert von uns, innovative Lösungen zu entwickeln, um umweltfreundliche Praktiken zu erarbeiten und zu integrieren, ohne die Effizienz der Prozesse zu beeinträchtigen.

Angesichts dieser Herausforderungen ist es an der Zeit, noch aktiver zu werden in Sachen Zukunftssicherung. Daher werden wir, wie bereits auf der Drupa 2024 angekündigt, die neueste Generation thermischer Prozessoren für das Plattenformat 900 x 1200mm kommerzialisieren, den Cyrel FAST 1000 TD. Diese innovative Lösung ist speziell darauf ausgelegt, den steigenden Anforderungen der Branche gerecht zu werden und gleichzeitig eine produktive sowie nachhaltige Plattenherstellung zu gewährleisten. Der Prozessor und das damit verbundene Konzept stehen für Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit. Aufgrund der 25-jährigen Erfahrung seit der Markeinführung thermischer Flexodruckformen sind wir überzeugt, einen entscheidenden Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden leisten zu können.

Dies gelingt im Zusammenspiel mit umweltverträglicheren Bedruckstoffen aus Recyclingmaterial oder nachwachsenden Rohstoffen bei gleichzeitig geringerer Grammatur, lösemittelarmen oder-freien Druckfarben sowie Prozessoptimierungen zur Einsparung von Anlaufmakulatur oder Abfall.

Eine interessante Tendenz entwickelt sich darüber hinaus in der intelligenten Kombination von Druckverfahren innerhalb eines Maschinenkonzepts. Hier steht der Digitaldruck in seinen vielfältigen Varianten im Vordergrund. Diese Innovationen sowie die große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten sichert nachhaltig die Zukunft des Flexodrucks und gibt Raum für weiteres Wachstum.