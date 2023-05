Vetaphone tritt dem Flexo Xperience Center bei

Soma, MacDermid

Der führende Hersteller von Oberflächenbehandlungssystemen Vetaphone ist Partner des Flexo Xperience Centers (FXC) in Atlanta, GA/USA. Das FXC ist eine 1200 m² große Einrichtung für Vor-Ort- und virtuelle Veranstaltungen, die Unternehmen und Mitarbeitern der Flexodruckbranche die Möglichkeit bietet, sich über neuste Technologien ud Entwicklungen im Flexodruck zu informieren und Mitarbeiter zu schulen.

Dazu Ted Wolski, Vetaphone Sales Manager für Amerika: “Wir sind begeistert und fühlen uns geehrt, mit Soma und den anderen Partnern zusammenzuarbeiten und Teil der FXC-Community zu sein. Soma stellt hervorragende CI-Flexodruckmaschinen, Plattenmontagegerät sowie Rollenschneider her und fängt gerade an, hier in den USA Fuß zu fassen. Wir freuen uns, Soma bei seinem beeindruckenden Wachstumskurs zu unterstützen.”

Die FXC bringt die Flexodruckindustrie zusammen, indem sie Zulieferer, Druckereien, Verarbeiter, Markenartikler und Konsumgüterhersteller sowie Auszubildende, Studenten sowie Forschungs- und Bildungseinrichtungen einbezieht, welche durch die Vernetzung mit Branchenführern eine einzigartige Gelegenheit für praktisches Lernen, Entwicklung und den Zugang zu Praktika erhalten.

Garrett Taylor, Soma Sales Director für die USA und Kanada, führt aus: “Es ist großartig, unsere erfolgreiche und vertrauensvolle Partnerschaft mit Vetaphone vor Ort in den USA und in Kanada fortzusetzen. Vetaphone war von Beginn an ein wichtiger Bestandteil des FXC, da seine Anlagen zur Folienvorbehandlung in unsere Flexodruckmaschinen eingebaut sind. Ich freue mich, dass Vetaphone nun offizieller Partner des FXC geworden ist, so dass wir gemeinsam den Flexodruck weiter voranzutreiben.”

Im Namen von FXC und MacDermid Graphics Solutions sagt FXC-Direktorin Becky Bunch: “Wir freuen uns sehr, dass Vetaphone dem FXC-Partnernetzwerk beigetreten ist. Die Corona-Vorbehandlung ist ein wichtiger Teil des Flexodruckprozesses. Vetaphone bringt exzellente Kenntnisse im Bereich der Folienoberflächenbehandlung mit, um die Ziele der FXC ‘Moving Flexo Forward Together’ durch Bildung, Forschung, Innovation und Zusammenarbeit zu unterstützen.“