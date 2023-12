Unverpackt-Läden verzeichnen nur begrenzten Erfolg

Verpackungen

Laut einer Umfrage von Yougov haben lediglich 22 Prozent der Verbraucher in Deutschland bereits in einem Unverpackt-Laden eingekauft.

Der feste Kundenstamm ist deutlich kleiner, wobei nur 5 Prozent angeben, häufig in entsprechenden Geschäften einzukaufen. Etwa 43 Prozent können sich vorstellen, dort einzukaufen, haben es jedoch noch nicht getan, während 30 Prozent erklären, dass sie dies nicht in Erwägung ziehen. Insbesondere Frauen und Personen unter 45 Jahren stehen dem Konzept etwas aufgeschlossener gegenüber.

Anzeige

Unverpackt-Läden bieten eine Vielzahl von Produkten wie Lebensmittel, Kosmetik- und Reinigungsprodukte ohne Verpackung an. Der erste verpackungsfreie Laden in Deutschland eröffnete im Jahr 2014 in Kiel, wobei die Mehrzahl der Unverpackt-Läden in Berlin zu finden ist.