Siegwerk übernimmt niederländischen Coating-Spezialisten Allinova

Verpackungsbeschichtung

Siegwerk hat den niederländischen Spezialchemiehersteller Allinova übernommen. Mit der Akquisition erweitert das Unternehmen gezielt sein Geschäft im Bereich Verpackungsbeschichtungen und verfolgt damit seine strategische Ausrichtung, ein führender Anbieter kreislauffähiger und digitaler Verpackungslösungen zu werden.

Allinova mit Sitz in Hengelo ist auf die Entwicklung und Produktion wasserbasierter Dispersionen spezialisiert. Das Produktportfolio reicht von Polymerdispersionen und Wachsemulsionen bis hin zu Klebstoffen und ergänzt Siegwerks bestehende Beschichtungslösungen für Verpackungen. Nach Angaben beider Unternehmen soll die Kombination aus Allinovas technischer Expertise und Siegwerks globaler Marktpräsenz die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Beschichtungstechnologien beschleunigen.

„Die Lösungen von Allinova passen perfekt in unser Produktportfolio und unterstützen uns dabei, unser Ziel, nachhaltige Beschichtungslösungen für den globalen Verpackungsmarkt anzubieten, schneller zu erreichen“, erklärte Gilles Le Moigne, Business Head Circular Economy Coatings bei Siegwerk.

Allinova wurde 2005 von Gijs Elfrink gegründet und hat sein Angebot in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut. Seit 2016 ist Bob Horsthuis Mitgesellschafter. Beide bleiben auch nach der Übernahme im Unternehmen tätig.

Gründung der Geschäftseinheit für funktionale Drucklacke

Siegwerk hatte im April 2024 eine globale Geschäftseinheit für funktionale Drucklacke gegründet, die als Kompetenzzentrum für kreislauffähige Verpackungslösungen fungiert. Laut Ceo Nicolas Wiedmann verdoppelt das Unternehmen mit der Übernahme von Allinova seine Expertise im Bereich funktionaler Beschichtungen und stärkt damit seine Position als Anbieter von Lösungen für nachhaltige Verpackungen.

Die Transaktion reiht sich ein in eine Serie strategischer Akquisitionen der vergangenen Jahre, darunter die Übernahme des italienischen Flexodruckfarbenherstellers La Sorgente im Jahr 2022.

Finanzielle Details zur aktuellen Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

Über Allinova

Allinova entwickelt und produziert wasserbasierte Beschichtungsprodukte für verschiedene Branchen, darunter Papier, Vliesstoffe, Verpackungen und Spezialbeschichtungen. Das Unternehmen ist international tätig, mit einem Schwerpunkt auf den Märkten in Europa und Asien.