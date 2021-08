Wim Brunsting

Neuer EMEA-Verkaufsdirektor verstärkt Kongsberg-Team

Wim Brunsting ist neuer Verkaufsdirektor bei Kongsberg Precision Cutting Systems („Kongsberg PCS“) für die Regionen Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA).

In seiner neuen Funktion ist Wim Brunsting verantwortliche für den operativen Betrieb der Vertriebsteams in der EMEA-Region, die das europäische Festland, die Balkanregion, die baltischen Staaten und die afrikanischen Ländern umfasst.

Anzeige

Wim Brunsting war zuvor als Sales Operation Manager bei Canon Production Printing tätig. Als Ingenieur verfügt Wim Brunsting über fundierte technische Kenntnisse, Kompetenzen und Expertise im Kundenservice. Darüber hinaus kann er auf eine langjährigen Tätigkeit im Vertriebsgeschäft zurückblicken.

Über Kongsberg Precision Cutting Systems

Kongsberg Precision Cutting Systems (Kongsberg PCS) ist eine führender Hersteller von Schneidtischen, die vor allem in den Bereichen Verpackung, Werbetechnik und Displays eingesetzt werden. Die Forschungs- und Entwicklungseinrichtung befindet sich in Kongsberg, Norwegen, wo das Unternehmen 1965 gegründet wurde. Der Produktionsstandort befindet sich in Brünn, Tschechien. Der globale Hauptsitz und das Customer Experience Center befinden sich in Gent, Belgien. Seit 2021 ist Kongsberg Precision Cutting Systems im Besitz von OpenGate Capital, einer Beteiligungsgesellschaft mit Hauptsitz in Los Angeles (Kalifornien), die eine europäischen Niederlassung in Paris unterhält.