Neue Beschichtungsanlage in Brasilien

Perlen Packaging

Im November 2022 fand die Eröffnungsfeier der neuen PVdC-Beschichtungsanlage des Schweizer Unternehmens Perlen Packaging in Anápolis, Brasilien, statt.

Bereits im August 2020 hatte das Mutterunternehmen CPH-Gruppe im Bereich Verpackung die Investition in eine neue PVdC-Beschichtungsanlage angekündigt. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie, den weltweiten Einschränkungen in der Logistik und bei der Verfügbarkeit von Elektronik-Bauteilen, kam es auch beim Bau und der Auslieferung der neuen Beschichtungsanlage zu Verzögerungen.

Die Produktionsstätte von Perlen Packaging in Anápolis befindet sich in Brasiliens zweitgrößtem und schnell wachsendem Pharmaindustrie-Cluster. Viele der führenden brasilianischen Pharmakunden sind in direkter Nachbarschaft angesiedelt.

Neueste Prognosen bestätigen den anhaltenden Wachstumstrend der Pharmamärkte in Lateinamerika und erwarten bis 2026 ein jährliches Wachstum von 5% bis 8%. Brasilien allein ist mit seinen über 200 Millionen Einwohnern der sechstgrößte Pharmamarkt der Welt.

Die neue Folienbeschichtungsanlage ist nach den drei Anlagen in der Schweiz und in China die vierte Großanlage der Gruppe. Perlen Packaging ist mit eigenen Beschichtungskapazitäten in den wichtigsten Märkten der Pharmaindustrie in Europa, Asien und Amerika präsent.