IN Groupe erwirbt Gleitsmann Security Inks von hubergroup

Sicherheitsdruck

Die IN Groupe hat von der hubergroup Deutschland GmbH die Anteile (100%) an der Gleitsmann Security Inks GmbH (GSI) zu einem nicht genannten Preis erworben.

IN Groupe (früher bekannt als Imprimerie Nationale) ist ein globaler Hersteller von Identitätsdokumenten (z.B. Personalausweis), Banknoten und digitale Sicherheits-Dienstleistungen mit Hauptsitz in Frankreich, der weltweit in mehr als 130 Ländern tätig ist. Über ihre Marken Surys (optische Komponenten) und SPS (elektronische Komponenten) entwickelt und vertreibt die IN Groupe entsprechende Sicherheitskomponenten für Identitätsdokumente und Banknoten.

GSI ist ein weltweit führender Hersteller von Druckfarben und den dazugehörigen Hilfsmitteln für den Hochsicherheitsbereich. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin blickt auf eine 175-jährige Geschichte zurück. GSI ist ein zuverlässiger Partner vieler staatlicher Druckereien und kommerzieller Sicherheitsdruckereien auf der ganzen Welt, die mit ihren 80 Mitarbeitern einen jährlichen Umsatz in zweistelliger Millionenhöhe erwirtschaftet.

Frederic Trojani, Executive Vice President der IN Groupe Secure Components Business Unit: “Das Know-how von GSI bietet der IN Groupe eine solide Plattform, um neue Lösungen für den Währungs- und Identitätsmarkt zu entwickeln. Es wird unser bereits umfangreiches Produktportfolio vervollständigen, um unsere privaten und öffentlichen Kunden im Sicherheitsbereich noch besser bedienen zu können.”

„Der Verkauf unserer Anteile an GSI wird es uns ermöglichen, weiter in das zukünftige Wachstum unserer neuen Chemiesparte und in andere strategische Projekte zu investieren”, sagte Heiner Klokkers, Vorstandsvorsitzender der hubergroup. „Ich freue mich, dass die Transaktion der GSI gleichzeitig viele Synergien für den zukünftigen Ausbau ihres Geschäfts bietet.”

Ulrich Walter, Geschäftsführer der GSI, fügte hinzu: „Aus unserer Sicht ist die IN Groupe ein idealer, renommierter und etablierter Akteur im Bereich des Hochsicherheitsdrucks, der die Pläne des GSI-Managements für organisches Wachstum und die Erweiterung des Kundenstamms sowie Investitionen in unser Produktportfolio unterstützt.”