Sun Chemical – doppelte Auszeichnung bei den FIA Awards 2024

Technical Innovation of the Year

Sun Chemical berichtete über Preisgewinne der Flexographic Industry Association (FIA). Das Unternehmen erhielt die Auszeichnung „Technical Innovation of the Year“ für seine SunVisto AquaHeat-Tinten, die eigenen Angaben zufolge das Engagement von Sun Chemical für Innovation, Nachhaltigkeit und hervorragende Leistungen in der Druckindustrie unterstreichen.

Die SunVisto AquaHeat-Farben stellen einen Fortschritt im Bereich der Hochtemperaturanwendungen dar, die im Ofen verarbeitet werden können. Diese wasserbasierten Flexodruckfarben sind für den Einsatz in Industrieöfen konzipiert, halten Temperaturen von bis zu 220 °C für 120 Minuten stand und erfüllen die strengen europäischen Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit. Die AquaHeat-Tinten bestehen zu über 60 % aus biobasierten Rohstoffen und bieten damit eine umweltfreundliche Lösung ohne Kompromisse bei der Leistung oder Farbbrillanz.

Anzeige

Sicherheit und Haltbarkeit

Dieses innovative Produkt ermöglicht einen hochwertigen Druck auf verschiedenen Substraten, einschließlich Kunststofffolien und Papier, und gewährleistet Sicherheit und Haltbarkeit für Lebensmittelverpackungen. Darüber hinaus zeichnen sich die Tinten durch eine große Farbskala aus, die selbst unter extremen Hitzebedingungen lebendige und stabile Farben liefert, was sie zu einer vielseitigen und zuverlässigen Wahl für Hersteller macht.

Eric Dejean, Product Manager, Water based Products, Europe, Sun Chemical, kommentiert: „Der Gewinn dieser Auszeichnung ist ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement unseres Teams bei Sun Chemical. Die AquaHeat-Tinten sind nicht nur eine technische Errungenschaft, sondern auch ein Schritt vorwärts auf unserem Weg zur Nachhaltigkeit. Wir sind stolz darauf, ein Produkt anbieten zu können, das die strengen Anforderungen von Lebensmittelverpackungen erfüllt und die Umweltziele unserer Kunden unterstützt.“

Auszeichnung für persönliches Engagement

Zusätzlich zu dieser bemerkenswerten Leistung feierte Sun Chemical bei den FIA Awards 2024 einen weiteren Meilenstein. Ian Low, Urgestein der Druckindustrie und ein Veteran von Sun Chemical, wurde mit dem Preis „Outstanding Contribution to the Industry“ geehrt. Ians Karriere, die sich über vier Jahrzehnte erstreckt, ist geprägt von seinem unermüdlichen Streben nach Innovation und Spitzenleistungen im Flexodruck. Seine Beiträge haben maßgeblich dazu beigetragen, die Technologie voranzubringen und den Flexodruck als dominierendes Verfahren für flexible Verpackungen zu etablieren.

Weitere Informationen: www.sunchemical.com/packaging-graphic-solutions.