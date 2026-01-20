Imker Group wird Gesellschafter der Faller Packaging Gruppe

Pharmaverpackungen

Die Faller Packaging Gruppe hat bekannt gegeben, dass die Imker Group als weiterer Gesellschafter in das Unternehmen eingetreten ist. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen regulatorischen Freigaben.

Mit dem Einstieg der Imker Group erweitert Faller Packaging seinen Gesellschafterkreis um einen langfristig orientierten Partner. Die Beteiligung soll die finanzielle Basis der Unternehmensgruppe stärken und die eigenständige Weiterentwicklung unterstützen. In diesem Zusammenhang beabsichtigt Faller Packaging, sowohl die organische als auch die anorganische Wachstumsstrategie weiterzuverfolgen. Ziel ist es, die bestehende Marktposition im Bereich pharmazeutischer und Healthcare-Sekundärverpackungen zu sichern und weiterzuentwickeln.

Anzeige

Dagmar Schmidt, CEO von Faller Packaging, erklärte, die neue Partnerschaft trage zur Stabilität und langfristigen Ausrichtung des Unternehmens bei. Sie ermögliche es, strategische und operative Vorhaben auf einer soliden Grundlage fortzuführen.

Die Imker Group ist ein europäisches Family Office, das mittelständische Unternehmen bei ihrer langfristigen strategischen Entwicklung begleitet. Mit dem Einstieg der Imker Group setzt Faller Packaging seinen bisherigen Entwicklungskurs fort.

Über Faller Packaging

Faller Packaging ist seit über 30 Jahren auf die Entwicklung und Herstellung von Sekundärverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie spezialisiert. Das Leistungsspektrum umfasst Faltschachteln, Packungsbeilagen, Haftetiketten sowie Kombiprodukte, die als Standardlösungen oder kundenspezifische Sonderanfertigungen angeboten werden. Ergänzend bietet das Unternehmen Logistikdienstleistungen und Supply-Chain-Konzepte an.

Der Hauptsitz von Faller Packaging befindet sich in Waldkirch (Baden-Württemberg). Weitere Produktions- und Entwicklungsstandorte liegen in Binzen, Schopfheim und Gebesee sowie in Hvidovre und Horsens (Dänemark), Łódź (Polen) und Debrecen (Ungarn). Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe mehr als 1.500 Mitarbeitende.