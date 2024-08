IM Group setzt Expansion in Nordamerika fort

Farb- und Lackherstelung

Die IM Group (ehemals Inkmaker Group) hat eine weitere Expansion in Nordamerika angekündigt und zieht innerhalb von Martin County, Florida, von Jensen Beach in ein größeres Gebäude um. Dieser Umzug unterstreicht das rasante Wachstum des Unternehmens in der Region, nur zehn Monate nach der Eröffnung des nordamerikanischen Hauptsitzes bei einer exklusiven Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Business Development Board of Martin County (BDBMC).

Mit einer Fläche von 650 m² sind die neuen Räumlichkeiten mehr als dreimal so groß wie der bisherige Standort. Sie werden als zentrales Drehkreuz für Produktion, Vertrieb, Kundenservice und Wartung in Nordamerika, Kanada und Lateinamerika fungieren.

„Die Nähe zu unserem bisherigen Standort erleichtert die Logistik, und wird es uns ermöglichen, unsere Produktionskapazität zu steigern, um der wachsenden Kundennachfrage gerecht zu werden. Zudem können wir jetzt größere Spezialmaschinen wie die Plusmill Evo unserer Schwesterfirma IEC+ versenden, die mit ihrer Cowles-Impeller-Technologie bereits neue Standards in der Pigmentverarbeitung setzt. Weitere Details dazu folgen in Kürze“, sagt Enrico Mattiazzi, General Manager der IM Group für die Amerikas. Er bedankte sich auch beim Business Development Board of Martin County (BDBMC) für deren Unterstützung bei der Standortsuche und -sicherung.

Die IM Group ist spezialisiert auf die Herstellung flexibel integrierbarer Dosiersysteme, Abfüllanlagen und prozesstechnischer Ausrüstung und bietet Lösungen für die Farb- und Lackindustrie sowie für Tief-, Flexo- und Verpackungsdrucker an. Zu den Unternehmen der Gruppe gehören Inkmaker, Rexson, Vale-tech, Swesa, Teko, Tecnopails und IEC+. Die IM Group ist in 15 Ländern auf fünf Kontinenten tätig, zu den Kunden zählen unter anderem Akzo Nobel, Avery Dennison, International Paper und Tetra Pak.

„Die IM Group ist ein hervorragendes Beispiel für kleine und mittelständische Unternehmen, die Martin County anzieht. Diese Unternehmen schätzen unseren hohen Lebensstandard und die unternehmensfreundlichen Bedingungen. Wir sind dankbar für ihren anhaltenden Erfolg“, erklärt Dan Hudson, Interim Executive Director des Business Development Board of Martin County.

„Die jüngste Investition unserer Gruppe in Nordamerika, nur einen Monat nach der Expansion im Vereinigten Königreich, betont unser Engagement, unseren Kunden in der Region erstklassigen Service und Support zu bieten. Dies steht im Einklang mit unserem Ziel, der globalen Marktnachfrage gerecht zu werden“, so Christophe Rizzo, CEO EMEA und Amerikas der IM Group.