Follmann empfängt Bobst und Delegation aus Taiwan

Wissens- und Technologietransfer

Follmann hatte kürzlich die Ehre, den langjährigen Partner Bobst sowie eine Delegation ihrer Kunden aus Taiwan im hauseigenen Technologie- und Wissenszentrum in Minden willkommen zu heißen. Ziel des Besuchs war es, die Vorteile von wasserbasierten Druckfarben und Beschichtungen zu präsentieren und einen intensiven Austausch über Herausforderungen und innovative Lösungen in der Verpackungsindustrie zu fördern.

Während des Treffens wurden anhand verschiedener Verpackungsmuster reale Problemstellungen aus dem Arbeitsalltag analysiert und mögliche Alternativen vorgestellt. Im Fokus standen Themen wie die Reduzierung der Abhängigkeit von lösemittelhaltigen Druckfarben, die Vermeidung von Mehrschichtverpackungen, das Deinking, Recycling sowie die Senkung des CO₂-Fußabdrucks.

Zusammenarbeit zwischen Follmann und seinen internationalen Partnern

Neben den fachlichen Programmpunkten sorgte ein Besuch im firmeneigenen Freizeitraum mit Tischtennis und Tischfußball für eine entspannte Atmosphäre und bot die Möglichkeit, den Tag in lockerer Runde ausklingen zu lassen (Quelle: Follmann) Gemeinsamer Austausch in Minden: Die Delegation von Bobst und Kunden aus Taiwan bei ihrem Besuch im Technologie- und Wissenszentrum von Follmann (Quelle: Follmann)

Ein Highlight des Besuchs war die Werksbesichtigung, bei der die Delegation einen exklusiven Einblick in die Produktionsprozesse von Follmann erhielt. Zusätzlich wurde ein besonderes Augenmerk auf die umweltfreundlichen und nachhaltigen Technologien gelegt, die im Hause Follmann entwickelt und angewandt werden.

Der Austausch mit Bobst und der taiwanesischen Delegation war für beide Seiten äußerst bereichernd. Follmann konnte nicht nur sein Know-how präsentieren, sondern auch wertvolle Impulse aus der Praxis aufnehmen. Das positive Feedback der Gäste bestärkt Follmann darin, solche Besuche regelmäßig zu organisieren.

Die Zusammenarbeit zwischen Follmann und seinen internationalen Partnern spielt eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung nachhaltiger und effizienter Lösungen für die Verpackungsindustrie. Mit weiteren Kundenbesuchen in Planung freut sich Follmann darauf, auch zukünftig Partner und Kunden in Minden begrüßen zu dürfen.

Über Follmann

Die Follmann GmbH & Co. KG wurde 1977 als familiengeführtes Unternehmen gegründet und hat ihren Sitz in Minden, Nordrhein-Westfalen. Als Anbieter von Spezialchemikalien, darunter wasserbasierte Druckfarben, Klebstoffe, Beschichtungen und Verkapselungstechnologien, ist Follmann international tätig. Mit Tochtergesellschaften in England, Polen, China und den USA beschäftigt die Follmann Chemie Gruppe über 900 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von mehr als 250 Millionen Euro.