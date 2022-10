EyeC ernennt neuen Sales Representative für EyeC Canada

EyeC hat Fernando Dablantes zum neuen Sales Representative für Kanada ernannt. Neben sämtlichen Vertriebsaktivitäten liegen die Schwerpunkte von Dablantes Arbeit auf der Weiterentwicklung von EyeC im gesamten kanadischen Raum sowie auf dem Ausbau der Distribution.

In seiner Funktion als Sales Representative gehört er dem Management-Team für EyeC America an und berichtet direkt an Dr. Jürgen Klicker, President EyeC America. Nach seiner Ausbildung zum Elektromechanik-Techniker am Fanshawe College in London, war Dablantes als Technischer Vertriebler mehrere Jahre bei KOR Engineering Inc. in Oakville tätig. Dort war er unter anderem für den Ausbau von kunden- und industriespezifischen Lösungen für die Etikettenindustrie tätig. Zudem verantwortete er die Durchführung von Serviceeinsätzen und Störungsbeseitigungen sowie Schulungen zur Inbetriebnahme der technischen Einrichtungen bei den jeweiligen Kunden. In dieser Zeit konnte Dablantes ein breites Kundennetzwerk aufbauen und die Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern aus verschiedenen Industrien vertiefen.

Seine Expertise und hoher Beratungsstandard gegenüber Kunden kommen Dablantes in seiner neuen Position als Sales Representative zugute. Neben der Bereitstellung von Produktdaten und Produktinformationen wird er in dieser Position für den aktiven Dialog mit Bestandskunden sowie die Gewinnung weiterer Partner für das Unternehmen in Kanada zuständig sein.