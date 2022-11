Digitaler Nikolaus-Talk mit der DFTA

Letztes Fachsymposium im Jahr 2022

Die DFTA lädt am 6. Dezember 2022, 12 Uhr zum digitalen Nikolaus-Talk ein. Lassen Sie sich von der letzten DFTA-Veranstaltung in diesem Jahr noch einmal inspirieren und für das kommende Jahr 2023 motivieren.

Das Programm

12:00 Uhr: „Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen: Aktueller Entscheidungsstand bei den Energie-Wirtschaftshilfen“ (Ute Pesch)

12:30 Uhr: „Die aktuellen Trends der Flexo- und Verpackungsbranche“ (Dr. Martin Dreher, Geschäftsführer DFTA-TZ)

13:00 Uhr: „LinkedIn für Ihr B2B-Marketing: Worauf kommt es am Ende an?“ (Karoline Maria Keybe, DFTA-Pressesprecherin)

13:30 Uhr: Diskussionsrunde

14:00 Uhr: Veranstaltungsende

Die Vorträge

Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen – aktuellerEntscheidungsstand bei den Energie-Wirtschaftshilfen“

Frau Pesch wird den aktuellen Diskussions- bzw. Entscheidungsstand bei den Ukraine-Wirtschaftshilfen darstellen, die die negativen Auswirkungen der Energiekostensteigerungen auf die Betriebe abfedern sollen. Hierzu gehört auch eine kurze Darstellung, ob und in welcher Form Forderungen durchgesetzt werden konnten bzw. ob es noch Spielräume im noch laufenden parlamentarischen Verfahren gibt.

Anzeige

Die aktuellen Trends der Flexo- und Verpackungsbranche

Die großen Trends und Rahmenbedingungen unserer Zeit beeinflussen natürlich auch uns in der Verpackungsbranche. Aber in welcher Form? Und was heißt das konkret für uns? Diese und weitere Fragen möchte dieser Vortrag beleuchten und – soweit möglich – mit Prognosen beantworten. Von unterschiedlicher „Flughöhe“ werden dazu die in Frage kommenden Bereiche analysiert und ein Ausblick in mögliche Zukunfts-Szenarien gewagt. Stellenweise provokant – aber sicher voller Denkanstöße.

LinkedIn für Ihr B2B-Marketing: Worauf kommt es am Ende an?

Mit einem Profil bei LinkedIn möchten viele Unternehmen (unserer Branche) neue Mitarbeitende gewinnen, ihr Image verbessern, neue Kunden und Aufträge akquirieren, Trends erkennen, die Konkurrenz beobachten oder eben einfach nur dabei sein. Die Erfahrung zeigt: Die Erfolge sollen schnell einsetzen, das Budget wird meist geringgehalten, die Verantwortlichkeiten sind ungeklärt. Das führt allzu oft zu unerfüllten Erwartungen und großen Enttäuschungen. Das geht auch anders! Für welche Zwecke die Plattform geeignet ist und wie Sie LinkedIn effektiv nutzen können, um Ihre Ziele strategisch zu verfolgen, wird Karoline Maria Keybe in ihrem Vortrag behandeln.

Hinweis

Die Veranstaltung findet digital statt. Sie erhalten zwei Tage vor Beginn der Tagung einen Zugangslink für die Teilnahme an der Veranstaltung. Über die Abstimmungsplattform Slido besteht die Möglichkeit, online Fragen in die Diskussion einzubringen.

Kosten

Die Kosten für Mitglieder betragen 99 Euro und 149 Euro für Nicht-Mitglieder.

Moderation

DFTA-Geschäftsführerin Nicola Kopp-Rostek und Anke Frieser-Tausch, stellv. Leiterin DFTA TZ KG, werden das Programm moderieren.

Anmeldung

Hier geht´s zur Anmeldung.