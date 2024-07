Korozo Group ernennt James Diprose zum Vertriebsleiter

Expansion nach Nordeuropa

Der weltweit tätige Verpackungshersteller Korozo Group hat James Diprose zum neuen Vertriebsdirektor für Großbritannien und Irland, die Benelux-Staaten und Skandinavien ernannt.

James Diprose bringt umfangreiche Erfahrungen aus der gesamten Druck- und Verpackungsprozesskette mit. Seine berufliche Laufbahn begann in den 1990er Jahren in einer Vertriebsfunktion bei Parkside Flexibles. Zuletzt war er als globaler Vizepräsident bei Klöckner Pentaplast (KP) tätig. In den dazwischen liegenden Jahren war er bei den Verpackungsherstellern Printpack Flexibles und Berkshire Gravure, bei Bischof+Klein und Pregis sowie bei Linpac Packaging vor dessen Übernahme durch KP tätig. Bei KP konnte er seine Karriere weiter vorantreiben, bis er schließlich die Position des Vice President, Commercial, Global Accounts and Global Flexibles innehatte.

Anzeige

Zu seiner neuen Aufgabe sagt James: „Die Korozo Group hat ein enormes Potenzial, ihren Anteil am Verpackungsmarkt in Nordeuropa zu erhöhen, da sie sowohl im Lebensmittel- als auch im Non-Food-Bereich über große Erfahrung verfügt. Mit meiner Erfahrung aus den letzten 30 Jahren freue ich mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen und der Gruppe dabei zu helfen, ihre Wachstumsambitionen zu verwirklichen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Korozo verfügt über ein junges und energiegeladenes Team, das bereit und in der Lage ist, den Markt zu unterstützen, um wirkungsvolle und kommerziell erfolgreiche Verpackungen für eine Vielzahl von Endanwendungen und Einsatzbereichen zu liefern.”

Seine Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich das in der Türkei ansässige internationale Verpackungsunternehmen für die Zukunft rüstet, beginnend mit der Rekrutierung eines hochrangigen Führungsteams, das das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase führen soll.

Die Korozo Group ist ein führender Anbieter von flexiblen Verpackungen und Folienprodukten. Sie betreibt ein Netzwerk von Produktions-, Verkaufs- und Vertriebseinrichtungen in ganz Europa und beliefert Kunden in mehr als 75 Ländern. „Als Vertriebsleiter für große Teile Nordeuropas ist James ein wichtiger Teil unserer Bemühungen, dieses Versprechen einzulösen”, kommentiert Adam Barnett, CEO der Korozo Group.