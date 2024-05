Sun Chemical präsentiert sein Know-how im Bereich Nachhaltigkeit

Drupa 2024

Sun Chemical wird während der Drupa 2024 in zusammen mit mehreren seiner wichtigsten Partner an zahlreichen Veranstaltungen teilnehmen und dabei seine Expertise und Branchenkenntnisse präsentieren, die zur Gestaltung der Zukunft der Verpackung beitragen.

Zu den herausragenden Veranstaltungen und Sessions gehören:

Showroom für nachhaltige Verpackungen

Besuchen Sie Jonathan Sexton, Marketing Director, Narrow Web and Screen bei Sun Chemical, im Sustainable Packaging Showroom am 3. Juni von 15:00 bis 17:00 Uhr in Halle 1, Raum 16 B.

Diese Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit der Comexi Group, der Coim Group, Energy Sciences Inc. und der Wikoff Color Corporation stattfindet, bietet eine Gelegenheit, die neuesten Fortschritte im Bereich nachhaltiger Verpackungen zu erkunden. Die Teilnehmer werden erfahren, wie die Integration von Offset- und Flexodrucktechnologie mit elektronenstrahlhärtenden Druckfarben den Einsatz von Lösemitteln erheblich reduzieren und die Umweltfreundlichkeit und Recyclingfähigkeit von Verpackungsmaterialien verbessern kann.

oneBarrier PrimeCycle Diskussion

Am 3. Juni um 16:30 Uhr diskutieren Experten von Bobst, Dow und Sun Chemical über oneBarrier PrimeCycle am Bobst-Stand (Halle 10, B-30).

Dieses Eventwird sich mit der Maximierung des Monomaterialanteils alternativer polymerbasierter flexibler Verpackungslösungen mit hohen und ultrahohen Barriereeigenschaften befassen, um die Recyclingfähigkeit zu unterstützen und neue Verpackungsanforderungen zu erfüllen. Die Diskussion umfasst eine 20-minütige Präsentation, Live-Fragen und Antworten sowie einen Aperitif am Stand und eine Networking-Session mit den Experten.

Live-Demonstrationen bei SOMA

Michel Vanhems, Produktmanager für funktionelle Beschichtungen EMEA bei Sun Chemical, wird an Live-Demonstrationen bei SOMA (Halle 15, A01) teilnehmen, bei denen die neuesten funktionellen Beschichtungen für den Verpackungsbereich vorgestellt werden. Diese Live-Demonstrationen zeigen modernste Technologien für die Verpackungsherstellung, darunter die Zehnfarben-Flexodruckmaschine Optima², die für ihre fortschrittliche Automatisierung und flexible Konfiguration bekannt ist.

FTA Europe Diamond Awards 2024

Sun Chemical ist auch Sponsor der FTA Europe Diamond Awards-Verleihung, die während der Drupa am 30. Mai 2024 stattfindet. Bei dieser prestigeträchtigen Veranstaltung werden die Besten im Flexodruck aus ganz Europa ausgezeichnet.

Nicolas Bétin, Product Strategy Director und Business Sustainability Leader bei Sun Chemical, kommentiert: „Obwohl wir in diesem Jahr keinen eigenen Stand auf der Drupa haben, wissen wir, dass es sich um eine enorm wichtige Veranstaltung handelt. Wir freuen uns, unser Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation durch zahlreiche Seminare und Vorführungen zu demonstrieren.“