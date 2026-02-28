ERPT: Neues Unternehmen zur Weiterentwicklung der globalen Tiefdruckindustrie

European Rotogravure Printing Technology (ERPT)

European Rotogravure Printing Technology (ERPT wurde als technologieorientiertes Beratungs- und Eventmanagement-Unternehmen gegründet, das sich der Stärkung und Weiterentwicklung der globalen Tiefdruckindustrie widmet. Das 2025 ins Leben gerufene Unternehmen verfolgt das Ziel, hochwertige Plattformen für Wissensaustausch, Zusammenarbeit und strategisches Wachstum entlang der internationalen Tiefdruck-Wertschöpfungskette zu schaffen.

ERPT konzentriert sich auf professionelle Beratungsdienstleistungen sowie die Organisation von Branchtreffs, Konferenzen, Fachausstellungen und spezialisierten technischen Veranstaltungen. Diese Formate bringen Experten, Entscheidungsträger und Innovatoren zusammen, fördern den fachlichen Dialog, unterstützen technische Exzellenz und tragen zu einer nachhaltigen Geschäftsentwicklung innerhalb der Tiefdruckbranche bei.

Das Unternehmen agiert mit Unterstützung der Global Rotogravure Association (GRA), der führenden internationalen Organisation der Tiefdruckindustrie. Die 1956 gegründete GRA vereint Tiefdruckereien, Zylinderhersteller, Graveure und Zulieferer aus aller Welt und versteht sich als globale Plattform für Kooperation und technologischen Fortschritt.

Mit ihrer Mission, die Tiefdrucktechnologie zu fördern, Innovation und Nachhaltigkeit voranzutreiben und die internationale Zusammenarbeit in den Bereichen Verpackungs-, Publikations- und Dekordruck zu stärken, positioniert sich die GRA als moderne und agile Branchenorganisation, die aktiv die Zukunft des Tiefdrucks gestaltet. Gemeinsam verfolgen ERPT und GRA das Ziel, die digitale Transformation zu beschleunigen, technologische Entwicklungen zu unterstützen und die globale Führungsrolle der Tiefdruckbranche weiter auszubauen.