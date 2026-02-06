Heyne & Penke erneut mit TOP 100-Siegel 2026 ausgezeichnet

Flexible Verpackungen

Die Heyne & Penke Verpackungen GmbH mit Sitz in Dassel zählt erneut zu den innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands. Für das Jahr 2026 wurde das Unternehmen mit dem renommierten TOP 100-Siegel geehrt. Die Auszeichnung würdigt die konsequente Innovationsarbeit, das engagierte Team und den klaren Fokus auf kundenorientierte und nachhaltige Verpackungslösungen.

Die feierliche Übergabe erfolgt am 26. Juni 2026 im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summits in Heidelberg. Dort wird das Unternehmen persönlich vom ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff, Mentor des TOP 100-Wettbewerbs, geehrt. „Diese Auszeichnung bestätigt unseren kontinuierlichen Innovationsgeist und unser Streben nach exzellenter Qualität in allen Bereichen“, so die Geschäftsführung von Heyne & Penke.

Ein Rückblick auf frühere Ehrungen zeigt die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens: Bereits 2024 wurde die Firma unter der Schirmherrschaft von Ranga Yogeshwar ausgezeichnet. Eindrücke dieser Feierlichkeiten spiegeln die langjährige Verpflichtung zu Innovation, Teamarbeit und partnerschaftlicher Zusammenarbeit wider.

Know-how seit fast 120 Jahren

Die Heyne & Penke Verpackungen GmbH ist einer der führenden deutschen Hersteller flexibler Verpackungen. Auf über 25.000 m² Produktionsfläche vereint das Unternehmen fast 120 Jahre Erfahrung in der Bedruckung und Veredelung von Lebensmittel- und Non-Food-Verpackungen. Als einer der wenigen Komplettanbieter der Branche deckt Heyne & Penke das gesamte Spektrum flexibler Verpackungen aus Papier und Folie ab, bedruckt im Flexodruck- und Tiefdruckverfahren, ergänzt durch modernste Veredelungstechniken.

Zahlreiche internationale Kunden schätzen Produktqualität, technische Beratung und absolute Zuverlässigkeit. Zertifizierungen wie BRC, ISO 9001:2015 und die Umweltmanagement-Zertifizierung ISO 14001:2015 unterstreichen das hohe Niveau der Produktionsstandards und das ökologische Engagement des Unternehmens.

Neben Funktionalität und Design steht bei Heyne & Penke zunehmend die Umweltverträglichkeit im Fokus: Verpackungen sollen ressourcenschonend sein, den Produktschutz gewährleisten und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck minimieren. „Wir beraten unsere Kunden individuell und entwickeln gemeinsam Lösungen, die sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch überzeugen“, betont das Unternehmen.