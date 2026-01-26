Sappi erweitert Angebot an heißsiegelfähigen Verpackungspapieren

Flexible Verpackungen

Sappi hat sein Sortiment an funktionalen Verpackungspapieren um mehrere heißsiegelfähige Qualitäten erweitert. Die neuen Papiere richten sich an Verarbeiter, Druckereien und Markenartikelhersteller, die faserbasierte Verpackungslösungen einsetzen oder bestehende Materialien ersetzen wollen.

Das erweiterte Angebot wird unter der Bezeichnung Seal zusammengefasst und umfasst die Sorten Seal Silk, Seal G Silk, Seal Pure Silk, Seal Natural, Seal Light und Seal Lucent. Die Papiere sind in Grammaturen von 44 bis 110 g/m² verfügbar und decken unterschiedliche Anforderungen an Siegelverhalten, Verarbeitung und Optik ab. Je nach Ausführung stehen verschiedene Oberflächen sowie OBA-freie und transluzente Varianten zur Verfügung. Nach Angaben des Unternehmens lassen sich die Materialien in bestehenden Verpackungslinien verarbeiten.

Der Ausbau des Portfolios erfolgt vor dem Hintergrund veränderter regulatorischer und marktseitiger Rahmenbedingungen. Neue gesetzliche Vorgaben, darunter die geplante EU-Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung (PPWR), sowie eine steigende Nachfrage nach recyclingfähigen Verpackungen erhöhen den Anpassungsdruck auf Hersteller und Verarbeiter. Gleichzeitig müssen Verpackungsmaterialien prozessstabil sein, ausreichende mechanische Eigenschaften aufweisen und auf vorhandenen Anlagen einsetzbar bleiben. Auch wirtschaftliche Aspekte wie Investitions- und Betriebskosten spielen bei der Materialauswahl eine Rolle.

Differenzierte Papiersorten für verschiedene Anwendungen

Die einzelnen Seal-Sorten unterscheiden sich hinsichtlich Flächengewicht, Oberflächeneigenschaften und Siegeleigenschaften und sind für unterschiedliche Produktionsbedingungen und Druckverfahren ausgelegt. Damit können Anwender Materialien auswählen, die auf ihr jeweiliges Verpackungsformat und ihre Prozessanforderungen abgestimmt sind. Auch spezielle Anforderungen, etwa OBA-freie Qualitäten oder definierte Druckoberflächen, werden berücksichtigt.

Seal Silk und Seal G Silk sind in Grammaturen zwischen 50 und 110 g/m² erhältlich und für den Flexo- und Tiefdruck vorgesehen. Sie verfügen über eine niedrige bis mittlere Wasserdampfbarriere. Seal Pure Silk (67 g/m²) ist OBA-frei und richtet sich an Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an Materialkonformität oder eine natürliche Anmutung. Seal Natural (95 g/m²) weist eine erhöhte Siegelstärke und mechanische Festigkeit auf.

Für Anwendungen mit geringerem Flächengewicht stehen Seal Light Gloss (54 g/m²) und Seal Light Natural (44 g/m², OBA-frei) zur Verfügung. Diese Sorten sind ebenfalls für Flexo- und Tiefdruck geeignet. Seal Lucent ist in 44 und 54 g/m² erhältlich und bietet eine erhöhte Transparenz, etwa für Verpackungen mit Sichtfenstern oder Produktsichtbarkeit.

Verarbeitung, Anwendung und Recycling

Die Seal-Papiere sind für gleichmäßige Siegelprozesse und einen stabilen Lauf auf Verpackungsmaschinen ausgelegt. Sie lassen sich für Primär- und Sekundärverpackungen einsetzen, bei denen keine komplexen Barriereeigenschaften erforderlich sind und eine niedrige bis mittlere Barriereleistung ausreicht. Zu den typischen Anwendungen zählen Mehrfach- und Kleinverpackungen für Süßwaren, verschiedene Beutel- und Sachetformate sowie Verpackungen für Lebensmittel- und Non-Food-Produkte mit moderaten Schutzanforderungen.

Alle Sorten sind als papierbasierte Monomaterialien konzipiert und für das Recycling im Altpapierkreislauf vorgesehen. Sie können als Alternative zu PE-beschichteten Papieren und bestimmten kunststoffbasierten Verbundmaterialien eingesetzt werden. Die Auswahl an Grammaturen und Oberflächen soll den Austausch bestehender Verpackungslösungen erleichtern.