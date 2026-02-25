Saueressig Group führt erfolgreiche Tests mit Cellaxy durch

Tiefdruckzylinder

Die Saueressig Group hat am Produktionsstandort in Duchnów, Polen, die ersten Testläufe mit der Laseranlage Cellaxy von Hell Gravure Systems erfolgreich abgeschlossen. Die Anlage dient der Laserdirektgravur von Tiefdruckzylindern und wird aktuell in die Produktionsabläufe der polnischen Fertigung integriert.

„Mit jeder Stunde kommen wir näher, um bereit zu sein, die ersten laserdirektgravierten Tiefdruckzylinder in Polen zu liefern“, erklärte Przemysław Wodzyński, Technical Sales Manager East Cluster bei Saueressig Group.

Die Cellaxy-Laseranlage C500 nutzt hochmoderne Faserlaser mit präziser Graustufensteuerung und intelligenter Näpfchengestaltung. Dadurch lassen sich konturenscharfe Outlines, glatte Tonwertverläufe und tiefe Gravuren zuverlässig erzeugen.

Aktuell befindet sich die Anlage in der Testphase, in der alle Prozessparameter geprüft und optimiert werden. Mit der erfolgreichen Durchführung der Testläufe setzt die Saueressig Group einen Schritt in Richtung Integration modernster Gravurtechnologie am polnischen Standort und baut ihre Fertigungskapazitäten schrittweise aus.