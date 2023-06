Wein aus der Papierflasche – Hoffnungsträger oder kurzer Trend?

Heinz Hein Weinhandel

Das Unternehmen Heinz Hein mit Sitz in Wiesbaden vertreibt erstmals Wein aus Papierflaschen in Deutschland. Dabei handelt es sich um einen aus Italien importierten Wein der Marke “Cantina Goccia”. Diese Verpackungsform wurde 2023 bei den PAC Global Awards für innovative Verpackungen in New York ausgezeichnet. Hersteller dieses Papierflasche ist das britische Unternehmen Frugalpac.

Getrennte Verwertung

Mit 82 Gramm ist die Papierflasche fünf Mal leichter als eine herkömmliche Glasflasche, was in der Masse auch den Treibstoffverbrauch beim Transport mindern kann. Sie enthält 77% weniger Kunststoff als herkömmliche PET-Flaschen. Innenliegendes PET schützt davor, dass die Verpackung aufweicht. Insgesamt liegt der Carbon Footprint laut dem Hersteller Frugalpac sechs Mal niedriger als der von Glasflaschen.

Das Recycling-Prinzip der Papierflasche ist bereits von Milchprodukten wie Joghurt bekannt: Nach Verzehr wird die äußere Hülle abgezogen und kommt in das Altpapier, die innere Verpackung in die gelbe bzw. Wertstofftonne. Mit diesem neuen Verpackungskonzept will Heinz Hein jedoch nicht nur die Nachhaltigkeit fördern, sondern auch den steigenden Preise und Lieferschwierigkeiten von Glas entgegenwirken.

Nicht zum ersten Mal

Der Ansatz zum Abfüllen flüssiger Lebensmittel oder Getränken ist jedoch nicht allein auf Weine beschränkt. Bereits 2022 brachte das Unternehmen Aeons erstmals ein Olivenöl in Papierflasche auf den deutschen Markt. Auch diese Verpackung stammte von der Firma Frugalpac. Darüber hinaus wird Absolut Vodka aus dem Hause Pernod Ricard als erste globale Spirituosenmarke in Großbritannien im Rahmen eines dreimonatigen Tests in der britischen Supermarktkette Tesco im Sommer 2023 in einteiligen Flaschen aus Papier angeboten werden.