Vermeidung von Vernebelung in Walzenauftragswerken

Silikon-Nebelbildung (Misting) hat neben den dadurch verursachten Kosten im Produktionsprozess auch weitreichende negative Einflüsse auf Gesundheit und Arbeitssicherheit.

Vor diesem Hintergrund entwickelte Polytype Converting gemeinsam mit Eltex-Elektrostatik eine patentierte Methode zur Vermeidung von Misting. MistEx macht sich elektrostatische Kräfte durch den Einsatz einer doppelreihigen Plasma-Elektrode zunutze. Das Verfahren wurde in Polytype Convertings Technikum in Fribourg/CH und bei einigen Kunden in der Produktion eingesetzt. Dabei wurde das Misting nahezu komplett und ohne negativen Einfluss auf die Release-Eigenschaften vermieden. Neben der Ausrüstung an Neumaschinen können Nachrüstungen an existierenden Maschinen vorgenommen werden.

Die Vorteile von MIstEx liegen im Vermeiden von Gesundheitsrisiken durch Partikelnebel in der Arbeitsumgebung, Kostenersparnis durch den Wegfall spezieller Zusätze, Erhöhung der Arbeitssicherheit durch Eliminierung der Rutschgefahr durch Silikonablagerungen, Reduzierung der Wartung bzw. Reinigung sowie der optimalen Nutzung der Beschichtungsmasse (Silikon) ohne Verluste durch Vernebelung.