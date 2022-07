Newcycling – Ein neues Verfahren für das lösemittelbasierte Kunststoffrecycling

APK

Beim mechanischen Recycling werden die Kunststoffabfälle nach Sorten getrennt, zerkleinert, aufbereitet und in den Wertstoffstrom zurückgeführt. Die Qualität der so gewonnen Rezyklate hängt jedoch stark von der Reinheit der Ausgangsmaterialien ab, was mit einem entsprechend hohen Sammel- und Sortieraufwand verbunden ist. Problematisch sind jedoch dünne, mehrschichtige Folien aus verschiedenen Polymeren, die sehr häufig für Lebensmittelverpackungen eingesetzt werden. Beim Sortieren können diese nicht eindeutig einem Materialtyp zugeordnet und mechanisch getrennt werden und enden daher zumeist in Verbrennungsanlagen.

Die Funktionsweise von Newcycle

Die lösemittelbasierte Newcycling-Technologie des Unternehmens APK mit Sitz in Merseburg könnte hier Abhilfe schaffen. Bei diesem neuartigen Verfahren werden die Polymerketten von Kunststoffen gelöst und bleiben nahezu unverändert erhalten. Mit dem Einsatz eines speziellen Lösemittels kann beispielsweise das Polyethylen (PE) eines Multimaterialverbundes in Lösung gebracht werden und alle anderen Schichten, inklusive Haftvermittler oder Kaschierklebstoff, bleiben fest. Dabei spielt es keine Rolle, aus wie vielen Schichten die Folie besteht. Versuche an 18-schichtigen Folien haben gezeigt, dass auch dort alle PE-Schichten herausgelöst werden. Das Verfahren ist für nahezu alle Polymere sowie biobasierte Materialien, geeignet.

Eigenschaften und Einsatzbereiche des Recyclingmaterials

Das über das lösemittelbasierte Recycling hergestellte Mersalen LDPE NCY wird etwa im Non-Food-Bereich für flexible Verpackungen wie Standbeutel für Reinigungs- oder Waschmittel, Etiketten eingesetzt. Erstes Interesse besteht auch für Umverpackungen von Kosmetik- und Hygieneartikel. Es substituiert dort je nach Anwendungsfall beispielsweise das Neuware LDPE in der Mittelschicht. Neuwareähnlich heißt für den Hersteller auch, dass die Granulate auf der bestehenden Anlage ohne Änderung der Parameter eingesetzt werden können. Die erhaltene Mehrschichtfolie ist optisch und in den Eigenschaften nahezu identisch, und kann auch beim Verpacker die Anlage durchlaufen, ohne dass die Prozessparameter angepasst werden müssen.

Eigenschaften wie Viskosität und mechanische Werte liegen im Bereich von Neuware, ebenso die Transparenz der hergestellten Folien. Das Material wird bei den Verpackungsmittelherstellern auf Standardanlagen zu Cast- oder Blasfolien extrudiert. Es wird in Monolayer- und Mehrschichtfolien (PET/PE, PE/PP, PE/Alu) ebenso eingesetzt wie für Laminier- und Kaschieranwendungen.

Über APK

Entwickelt wurde das Newcycling-Verfahren von dem in Merseburg ansässigen Unternehmen APK. Es wurde im Jahr 2008 mit der Zielsetzung gegründet, aus Kunststoffabfällen sortenreine Kunststoffe mit Neuwarencharakter zu gewinnen. Seit Sommer 2018 besteht eine Kooperation zwischen APK und der MOL Group in

Budapest. Die strategische Partnerschaft mit dem Mineralölkonzern und Polymerhersteller basiert auf der dem Vorhaben des Konzerns, Aktivitäten im Recycling und echter Kreislaufwirtschaft auszubauen und innovative Technologien in Mittel- und Osteuropa anzusiedeln. Ziel ist es, Neuware und LDPE NCY (Newcycling) in Verpackungen einzusetzen.