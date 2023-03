Jetzt auch in englischer Sprache: Web-Seminare rundum die Verpackungsfolie

Innoform Coaching

Aufgrund zahlreicher Anfragen bietet Innoform Coaching ab April 2023 ausgewählte Webseminare auch in englischer Sprache an.

Im ersten Halbjahr liegt der Schwerpunkt auf dem Thema Grundlagen der Folienverpackung, Herstellung und Anwendung. Nach den Videokursen und Inno-Talks Europe ist dies das dritte Angebot von Innoform Coaching für englischsprachige Interessenten. Damit folgt der Anbieter von Seminaren und Tagungen rundum das Thema flexible Verpackungen der Internationalisierung der gesamten Flexpack-Branche, ihrer Kunden und Lieferanten. Die Serie startet mit zwei Webseminaren mit Dr. Heiko Schenk, einem international erfahrenen Referenten aus der Flexpackbranche.

Webseminar: Grundwissen über Polymere – Grundlagen für flexible Verpackungsfolien, Teil A ( 26. April 2023, 10:00- 12:00 Uhr)

Dieser Crashkurs richtet sich an Neueinsteiger in der Herstellung und Verarbeitung von Verpackungsfolien hauptsächlich für Lebensmittel. Vermittelt wird Grundwissen über die Folientechnologie und die damit verbundene Materialkunde. Teil A befasst sich mit den Grundlagen der für Kunststofffolien verwendeten Polymere. Der Schwerpunkt liegt auf dem Zusammenhang zwischen dem Aufbau von Polymeren und den optischen wie mechanischen Eigenschaften der daraus hergestellten Folie. So gibt beispielsweise der Kristallinitätsgrad Auskunft über die Transparenz und Dichte eines teilkristallinen Kunststoffs. Darüber hinaus werden auch einfache chemische Fakten über Kunststoffe erklärt, um damit das Verständnis vieler praktischer Phänomene zu fördern. Nach Eischätzung von Innoform Coaching ist dis eine ideale Grundlage für alle, die mit der Herstellung, Entwicklung und dem Vertrieb von Folien zu tun haben.

Webseminar: Folienherstellungsverfahren – Einfluss auf die Folieneigenschaften – Grundlagen der Verpackungsfolien, Teil B ( 27. April 2023, 10:00 – 12:00 Uhr)

In diesem Webinar geht es um die Herstellung flexibler Folien, die einen wesentlichen Einfluss auf deren spätere Eigenschaften hat. Die drei Verfahren Kalandrieren (Hauptverarbeitungsart für PVC) sowie Blas- und Gießfolienherstellung werden detailliert vorgestellt. Insbesondere diskutiert wird der Einfluss der Verfahren auf die mechanischen und optischen Eigenschaften sowie die Kosten. Anschließend werden Verstreckungs- bzw. Orientierungsverfahren vorgestellt, die weitere Verbesserungen der jeweiligen Folieneigenschaften bewirken. Typische Beispiele sind PP-BO- oder PET-BO-Folien, wie sie häufig in Laminaten zum Einsatz kommen. In einem letzten Schritt werden Technologien zur Verbesserung der Barriere von polymerbasierten Folien diskutiert.

Zu den Zielgruppen beider Webseminare gehören Mitarbeiter aus Produktion, Entwicklung, Verpackungstechnik, Qualitätssicherung, Einkauf und Vertrieb. Es sind jeweils keine fachlichen Vorkenntnisse erforderlich.