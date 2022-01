Hosokawa Alpine

Full-PE-Folien durch MDO-Technologie

Eine wirksame Gegenmaßnahme zur Klimaerwärmung ist die Minimierung von CO 2 -intensiven Kunststoffen. Daher haben sich zahlreiche namhafte internationale Marken und Händler dazu verpflichtet, bis 2025 alle Verpackungen recyclingfähig zu machen. Der damit verbundenen aktuellen Herausforderung zur Entwicklung umweltfreundlicher Verpackungsmaterialien stellt sich auch Hosokawa Alpine. Das Maschinenbauunternehmen mit Sitz in Augsburg hat bereits seit 20 Jahren Erfahrung in der Folienrecktechnologie. Mit der Weiterentwicklung der Machine Direction Orientation (MDO) Anlagen wurde nun ein Schritt für die Herstellung voll recyclebare Monomaterialfolien getan.

Full-PE-Folien

Die MDO-Technologie basiert auf dem monoaxialem Folienrecken und bietet die Möglichkeit, die Eigenschaften der jeweiligen Endprodukte gezielt anzupassen und zu verbessern. Verschiedene mechanische Eigenschaften, Optik oder Foliendicke können so modifiziert werden. Das ist ein entscheidender Baustein für die Herstellung leistungsstarker Monomaterialverbunden aus Polyethylen, die nach dem originären Gebrauch vollständig recycelt und in der Kreislaufwirtschaft ohne Materialverlust wiederverwendet werden können.

Die dafür notwendigen Eigenschaften konnten lange nicht erzielt werden: „Bisher mussten Verbundstoffe aus verschiedenen Materialien produziert werden, um die gewünschten Produkteigenschaften zu erhalten. Diese sind jedoch nie vollständig oder nur schwer recycelbar. “Mit unserer MDO-Technologie lassen sich Folien in der erforderlichen Qualität herstellen. Diese innovative Technologie für die Herstellung flexibler Verpackungen ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu zukunftsfähigen und nachhaltigen Full-PE-Lösungen“, erläutert Ivan Evseviev, Sales Manager bei Hosokawa Micron St. Petersburg, der Niederlassung von Hosokawa Alpine in Russland.

Dies war auch der Grund für den Kunden Grand-Master in der Nähe von Moskau, seinen Maschinenpark mit einer 5-Schicht Blasfolienanlage mit MDO von Hosokawa Alpine zu ergänzen. Dazu Mikhail Ryazanskiy, Vertriebsleiter bei Grand-Master: „Wir sind davon überzeugt, dass solchen umweltfreundlichen Technologien die Zukunft gehört. Daher haben wir uns entschlossen, als eines der ersten Unternehmen in Russland Full-PE-Lösungen in unser Portfolio aufzunehmen.“ Grand-Master ist seit mehr als 15 Jahren mit hochwertigen mehrschichtigen Blasfolien für Druck und Laminierung, Thermo-Schrumpffolie und Folien für den landwirtschaftlichen Bereich am Markt aktiv.

Eine Anlage, vielseitige Möglichkeiten

Die High-Tech-Blasfolienanlage kann mit und ohne MDO betrieben werden, wodurch der Kunde Flexibilität in der Erzeugung verschiedener Folien erlangt: Eine Anlage ermöglicht die Produktion geblockter, ungeblockter und aufgefalteter MDO-Folien. Dabei produziert Grand-Master Folien für unterschiedliche Anwendungen wie Twist wrap, atmungsaktive Folien, Schrumpffolien und Full-PE-Laminate. Eine Besonderheit der Anlage von Hosokawa Alpine ist die Aufklappvorrichtung. Grand-Master erhält durch die Anlage die Möglichkeit, unterschiedliche Märkte zu bedienen und ohne größere Anlagenänderungen auf das Marktgeschehen zu reagieren.

Die Blasfolientechnologie von Hosokawa Alpine ist eine Grundvoraussetzung für die Produktion von gereckter Folie auf höchstem Qualitätslevel. Eine Liegebreite von 2600 Millimeter netto ermöglicht eine Produktion von zwei Nutzen je 1300 Millimeter pro Wickelstelle ohne MDO oder zwei Nutzen je 1175 Millimeter bei einer Produktion mit Hosokawa Alpine MDO. Für die Optimierung der gereckten Full-PE-Folien ist die Maschine mit der Trio-Technologie („Trim Reduction for Inline Orientation“) von Hosokawa Alpine ausgestattet. Damit lässt sich die Planlage verbessern und die MDO-Folie ist optimal für die Lamination oder Bedruckung vorbereitet.

Außerdem sorgt Trio beim Randstreifenverschnitt für Materialeinsparungen und maximiert damit die Wirtschaftlichkeit. Hinzu kommt eine Reckspaltenverstellung in der MDO. Diese ermöglicht ein flexibles Anpassen des Reckspaltes auf die jeweilige Anwendung und reduziert dabei den Neck-in und damit den Ressourceneinsatz noch einmal.