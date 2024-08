Durpa-Kaschiermaschine geht an Schweizer Verpackungshersteller

Megapak/Nordmeccanica

Die Drupa 2024 war für die Vertriebsgesellschaft Megapak ein voller Erfolg. Auf dem Messe-Stand des Weltmarktführers für Beschichtungs- und Kaschiermaschinen, Nordmeccanica, konnte die ausgestellte Triplex-LF-Kaschiermaschine der Serie „Triplex SL One Shot“ noch vor Ende der Messe einen Käufer finden.

Mit der neuen lösemittelfreien Kaschiermaschine wird das Schweizer Unternehmen in Kürze in der Lage sein, Triplex-Verbunde in einem einzigen Durchlauf zu hochwertigen Verpackungsmaterialien zu kaschieren.

Diese Technologie repräsentiert einen Meilenstein in der nachhaltigen Verpackungsherstellung und unterstreicht die führende Rolle von Nordmeccanica und Megapak in der flexiblen Verpackungsbranche.