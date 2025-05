Produktion im Wandel: Smarte Lösungen für flexible Verpackungen

Bobst und Industriepartner

Bobst arbeitet in der Entwicklung von Lösungen, die auf eine Verbesserung der Verpackungsherstellung in aller Welt abzielen, eng mit Industriepartnern zusammen. Dabei nutzt das Unternehmen seine Competence Center, die an weltweit verschiedenen Orten angesiedelt sind. Im Rahmen des Open Houses im April in seinem Werk in San Giorgio in Italien präsentierte Bobst sein Portfolio für den Druck und die Herstellung flexibler Verpackungen.

Den Markt für flexible Verpackungen kennzeichnet eine Reihe einzigartiger Herausforderungen. Diese haben Auswirkungen für Verpackungshersteller jeder Größenordnung. Verpackungen für unter anderem Lebensmittel erfüllen eine wichtige Funktion: Sie schützen die enthaltenen Produkte über ihre gesamte Lebensdauer hinweg. Darüber hinaus transportieren sie Informationen und Werbebotschaften der Markenartikelhersteller. Gleichzeitig sucht die Markenartikelindustrie nach kosteneffizienten, qualitativ hochwertigen Verpackungslösungen, die ihnen ihre Hersteller schnell liefern können. Zudem sollen Verpackungen so gestaltet sein, dass sich die Konsumenten keine Gedanken hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen machen müssen.

Somit benötigen Verpackungshersteller nachhaltige Technologien, die ihnen bei kürzeren Stillstandszeiten eine höhere Produktivität und eine konstant bessere Qualität ermöglichen. Flexibilität und Geschwindigkeit sind entscheidende Faktoren kürzerer Lieferzeiten. Automatisierte Prozesse wiederum schließen Bedienerfehler aus und vermeiden damit Abfall. Bobst arbeitet hier mit anderen praxiserfahrenen Herstellern mit dem Ziel zusammen, ganzheitliche Lösungen zu entwickeln, die Verpackungshersteller in diesem komplexen Markt unterstützen.

„Mit unserem Netzwerk aus Competence Centern und Partnerschaften mit renommierten Industriepartnern sind wir bei Bobst bestens aufgestellt, den aktuellen Umbruch im Bereich flexibler Verpackungen zu meistern – während wir uns hin zu einer künftig nachhaltigeren und effizienteren Verpackungsproduktion bewegen. Mit unseren Möglichkeiten für die Automatisierung, die Digitalisierung und die Vernetzung helfen wir Verpackungsherstellern, ihre Produktivität zu verbessern und gleichzeitig im Druck höchste Farbstabilität zu erreichen“, erklärte Davide Garavaglia, Geschäftsführer und Leiter der Produktlinien Tiefdruck, Vakuum-Beschichten und Kaschieren.

Inhalte der präsentierten Verpackungsproduktion

Im Mittelpunkt des kürzlich von Bobst und Industriepartnern in Italien veranstalteten Open House standen der Tiefdruck und die mit ihm verbundenen Weiterverarbeitungsprozesse. Die Veranstaltung fand im April im Competence Center für flexible Verpackungen in San Giorgio Monferrato statt.

Das Highlight war die Tiefdrucklösung smartGravure von Bobst. Sie wurde auf einer Master RS 6003 demonstriert. smartGravure wartet mit maximaler, durchgängig digitalisierter Prozessoptimierung auf. Dank dieser erreichen Verpackungshersteller außergewöhnliche Farbstabilität bei gleichzeitig sehr geringem Farb- und Materialabfall.

Darüber hinaus unterstrich Bobst mit einer lösemittelfreien Novalam S 550 im Live-Betrieb seine Kompetenz im Bereich der Kaschierung. Diese kosteneffiziente kompakte Maschine beeindruckte mit ihrer Flexibilität in der Verarbeitung neuester Trendmaterialien – einschließlich sehr dünner, dehnbarer und metallisierter Folien.

„Bobst smartGravure ist eine Lösung, die mit ihrem hohen Automatisierungs- und Digitalisierungsgrad die Arbeitsweise von Verpackungsherstellern vollständig verändern kann. Im Zusammenspiel mit der lösemittelfreien Kaschiermaschine Novalam S 550 ergibt sich eine gewinnbringende Kombination erstklassiger Technologien, die im Tiefdruckmarkt eine rentable Zukunft garantieren“, so Garavaglia.

Zudem war in das umfassende Programm eine Reihe wichtiger Technologie- und Prozesspartner eingebunden, die andere Aspekte der Herstellung von flexiblen Verpackungen abdeckten. Zu diesen zählten unter anderem Advanced Vision Technology (AVT) im Bereich Inspektion und Steuersysteme für den Druckprozess, Co-ëfficiënt, ein Beratungsunternehmen rund um das Thema Verpackungen aus Belgien, Sun Chemical, Hersteller von Druckfarben, Beschichtungen und Klebstoffen, der spanische Kaschierspezialist Synaptik und Bedruckstoffhersteller UPM Speciality Papers.

Dem Tiefdruck wieder zu Größe verhelfen

SmartGravure ist ein neues Werkzeug, das Hard- und Software-Lösungen vereint und den Tiefdruck von einem herkömmlichen, weitgehend manuellen Druckprozess zu einem vollständig digitalisierten Prozess macht. Im Druck mit festem Farbsatz mit der oneECG-Technologie (Extended Color Gamut) von Bobst nutzt das System das automatisierte Farbmanagement der Prozessfarben, wobei die Maschineneinstellungen über oneSET – dieses Modul ist Bestandteil der Job Recipe Management-Funktionalität der cloudbasierten Digitalisierungs- und Vernetzungs-Plattform Bobst Connect – mit lediglich einem Tastendruck automatisch vorgenommen werden.

Indem die oneECG-Technologie die Komplexität reduziert und dabei von einem neuen vollautomatischen Inline-Farbsystem unterstützt wird, verkürzt sie die Stillstandszeiten, verringert sie den Abfall und erlaubt sie schnellere Auftragswechsel. Zudem ermöglicht diese Technologie, Verpackungen für unterschiedliche Produktvarianten oder sogar unterschiedliche Druckaufträge in einem Durchgang zu produzieren. Da sich Aufträge jeder Größenordnung schneller und rentabler drucken lassen, wird diese Technologie auch dem Trend hin zu kleineren Auflagen gerecht.

Indem Verpackungshersteller mit smartGravure ihre Produktivität steigern und ihre Effizienz verbessern, erhöhen sie die Verfügbarkeit ihrer Druckmaschinen. Gleichzeitig profitieren sie von der automatischen Überwachung und Anpassung der Qualität. Als automatisierte Lösung für den Tiefdruck wird smartGravure kontinuierlich weiterentwickelt. So wird sie Kunden immer wieder neue Vorteile bieten und technisch eine Spitzentechnologie bleiben.

Innovative Kaschiertechnologie

Auch die lösemittelfreie Kaschiermaschine Novalam S 550 von Bobst stieß bei der Veranstaltung auf großes Interesse. Und auch mit ihr wurde die kosteneffiziente Produktion flexibler Verpackungen für verschiedene Anwendungen demonstriert. Diese kompakte und vielseitige Maschine verarbeitet dünne Folien, Laminate, Papier und Aluminium. Sie lässt sich per „Plug & Play“-Installation in Produktionsprozesse implementieren und ist für drei Standard-Bahnbreiten lieferbar (optional auch für weitere Bahnbreiten). Sie kaschiert Bedruckstoffe mit Geschwindigkeiten bis 450 m/min.

Die Novalam S 550 ist mit Sleeve-Transferwalzen ausgestattet. Deshalb lassen sich Auftragswechsel bei ihr binnen Minuten und ohne Werkzeuge realisieren, womit sie Effizienz und kürzeste Stillstandszeiten garantiert. Das pneumatische Öffnen der Dosierwalze erlaubt ein schnelles Entsorgen der Klebstoffreste, während die automatische Rollenzentrierung den Materialabfall verringert und die Rüstzeiten verkürzt. Zu ihren weiteren Standardfunktionen zählt ein patentiertes, vollständig integriertes automatisches Waschsystem, das die Wartung vereinfacht. Darüber hinaus garantiert der Kaschierspalt mit drei Walzen eine herausragende optische Qualität des Klebstoffauftrags.

Hersteller flexibler Verpackungen können die Novalam S 550 auf einfache Weise mit der Zentralzylinder-Flexodruckmaschine Vision CI von Bobst integrieren. Auf diese Weise entsteht eine „One Complete Solution“, die über Bobst Connect gesteuert werden kann. Diese One Complete Solution umfasst zudem das innovative Klischee-Montagesystem smartGPS von BOBST für die Offline-Vorbereitung der Druckaufträge sowie den digitalen Prüftisch DIT (Digital Inspection Table) für eine vollständige Qualitätskontrolle.

Fazit

„Wir freuen uns, dass wir in unserem Competence Center in San Giorgio Monferrato einmal mehr Besucherinnen und Besucher sowie Partner und Branchenexperten zu einem sehr informativen Open House begrüßen konnten“, freut sich Garavaglia über den Erfolg der Veranstaltung. „Das unterstreicht einmal mehr, dass wir bei Bobst über die richtigen Lösungen für die Herstellung außergewöhnlicher flexibler Verpackungen verfügen und unseren Kunden die Flexibilität geben, ihre Arbeitsprozesse so zu gestalten, wie sie am besten zu ihren Geschäftsmodellen und den Anforderungen ihrer Kunden passen.“