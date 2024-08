Neue Kaschier- und Beschichtungsmaschine sorgt für hohe Flexibilität in der Veredelungsproduktion

Flexible Verpackungen

Im Frühjahr dieses Jahres hat Leipa erfolgreich die Produktion der hochmodernen Kaschier- und Beschichtungsmaschine Triplex Combi Linear am bayerischen Standort in Schrobenhausen aufgenommen. Innerhalb kurzer Zeit konnte die Maschine nach einem erfolgreichen Abnahmetest in Betrieb genommen werden.

Durch die enge und effektive Zusammenarbeit zwischen Leipa und Nordmeccanica wurde die Test- und Inbetriebnahme sowie die Fertigung der ersten Referenzprodukte außergewöhnlich schnell abgeschlossen.

Anzeige

Die Investition in diese neue Technologie eröffnet Leipa ein breites Spektrum an Veredelungsmöglichkeiten. Die Triplex Combi Linear ermöglicht unter anderem PVDC-Beschichtungen, Barrierecoatings, Siegelschichten und Antifog-Lackierungen. Mit ihren drei Abwicklungen erlaubt die Maschine die Durchführung getrennter Prozesse auf zwei separaten Linien und bietet so eine beeindruckende Vielfalt an Veredelungsoptionen.

Leipa setzt dabei gezielt auf lösemittelfreie und wasserbasierte Technologien, um zukunftsweisende, kreislauffähige Verpackungslösungen nach Kundenwunsch zu entwickeln und umzusetzen.

Variabel konfigurierbar

Die Triplex Combi Linear bietet eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten für die lösemittelfreie, lösemittelbasierte, wasserbasierte sowie UV- oder EB-basierte Beschichtung und Kaschierung. Je nach Kundenanforderung kann die Maschine mit verschiedenen Auftragstechnologien ausgestattet werden, darunter patentierte, auswechselbare Beschichtungsköpfe, Semiflexo, Flexodruck, Rotationstiefdruck, Luftmesser sowie maßgeschneiderte Lösungen für Spezialanwendungen. Zudem verfügt die Maschine über Systeme für das registergenaue Auftragen von Beschichtungen.

Die Triplex-Konfiguration ermöglicht eine hohe Flexibilität bei der Produktion von Dreischicht- und Zweischicht-Kaschierungen mit der zusätzlichen Option, Beschichtungen inline durchzuführen. Darüber hinaus kann die Anordnung und Anzahl der Auf- und Abwickler so angepasst werden, dass eine Tandem-Konfiguration entsteht, die noch mehr Möglichkeiten für individuelle Produktionsanforderungen bietet.