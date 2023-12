Defossilisierung der Kunststoffproduktion durch chemisches Recycling

Plastics Europe Deutschland

Chemisches und mechanisches Recycling tragen dazu bei, die EU-Ziele hinsichtlich der Etablierung einer funktionstüchtigen Kreislaufwirtschaft zu erfüllen.

Chemisches Recycling ist im Verbund mit mechanischem Recycling ein Schlüsselfaktor für die Kunststoffindustrie, um einen wirkungsvollen Beitrag zur Erfüllung der Kreislaufwirtschaftsziele der EU zu leisten. Darüber hinaus kann chemisches Recycling zur Emissionsreduktion, zur Lösung des Plastikmüllproblems, zur Rohstoffsicherheit und perspektivisch zum Verzicht auf die Nutzung fossiler Rohstoffe beitragen.

Obgleich Anfang 2023 weltweit 140 Projekte im Bereich des chemischen Recyclings identifiziert wurden, und auch in Deutschland erste Anlagen in Betrieb sind, steht die Technologie noch am Anfang. Dies bedeutet, dass in den nächsten Jahren der Anteil von Sekundärrohstoffen aus chemischem Recycling noch vergleichsweise gering ausfallen wird, im Verhältnis zum Einsatz von fossilen Rohstoffen. Um den Anteil von chemisch recycelten Rohstoffen in der Kunststoffproduktion möglichst schnell zu erhöhen, sind transparente, standardisierte und auditierfähige Massenbilanzen erforderlich; auch um den Einsatz der Sekundärrohstoffe in Produkten nachprüfbar zu erfassen und zu dokumentieren.

Was sind Massenbilanzen?