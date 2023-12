4evergreen Award für Circularity Design

SIG

SIG Terra Alu-free + Full Barrier – ein von SIG entwickeltes Vollbarriere-Verpackungsmaterial für aseptische Kartonpackungen, das ohne Aluminiumschicht auskommt – wurde mit dem „Design for Circularity“-Award der 4evergreen Alliance ausgezeichnet. Die Palurec PolyAl-Recyclinganlage, an der SIG zusammen mit den Industriepartnern Elopak und Tetra Pak als Hauptinvestor beteiligt ist, wurde mit dem „Circularity Best Practices“-Award gewürdigt.

Um die Innovation im Bereich der Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen, arbeitet die Branche daran, immer mehr gebrauchte Getränkekartons in Ressourcen umzuwandeln, und sie im Umlauf zu halten. Die vom Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e.V. (FKN) ins Leben gerufene PolyAl-Recyclinganlage Palurec in Deutschland, die 2021 durch gemeinsame Investitionen der drei großen Getränkekartonhersteller ermöglicht wurde, leistet einen wichtigen Beitrag zum Kartonrecycling in Europa. In der Anlage wird PolyAl (das Kunststoff-Aluminium-Gemisch aus gebrauchten Getränkekartons) in marktfähige Rohstoffe umgewandelt. Der Award von 4evergreen für diese Anlage würdigt den Beitrag, den SIG und die Industriepartner zur Steigerung des Recyclings von gebrauchten Getränkekartons in Europa leisten.

Das SIG Terra-Portfolio

Das SIG Terra-Portfolio umfasst eine Reihe von branchenführenden Neuheiten und einzigartigen Lösungen, die in den Verkaufsregalen hervorstechen und gleichermaßen eine herausragende Umweltbilanz aufweisen. SIG Terra Alu-free + Full Barrier, eine der jüngsten Entwicklungen aus dem Bereich der besonders nachhaltigen Innovationen von SIG, ist das weltweit erste aseptische Kartonverpackungsmaterial mit vollem Barriereschutz, das ohne Aluminiumschicht auskommt. Voller Barriereschutz bedeutet, dass das Material auch für sauerstoffempfindliche Produkte wie Säfte verwendet werden kann. Mit Barriereeigenschaften, die mit denen von aseptischen Standard-Kartonpackungen vergleichbar sind, sorgt SIG Terra Alu-free + Full Barrier dafür, dass Lebensmittel und Getränke über lange Zeiträume hinweg auch ohne Kühlung geschützt sind. Der Award von 4evergreen würdigt die Bedeutung dieser Lösung für die gesamte Verpackungsindustrie sowie den Lebensmittel- und Getränkesektor.

Ein branchenübergreifendes Netzwerk

4evergreen ist ein branchenübergreifendes Netzwerk mit über 100 Mitgliedern, darunter SIG, die den gesamten Lebenszyklus von faserbasierten Verpackungen repräsentieren – von der Forstwirtschaft über Verpackungshersteller, Designer, Markeninhaber und Recycler. Ziel des Netzwerkes ist es, bis 2030 in Europa eine Recyclingquote von 90 % für faserbasierte Verpackungen zu erreichen. Mit den Auszeichnungen für „Circularity Success Stories“ werden einzelne oder gemeinsame Projekte und Initiativen gewürdigt, die mit Unterstützung von 4evergreen-Tools Pionierarbeit im Bereich der Kreislaufwirtschaft und faserbasierten Verpackungen leisten. Die Gewinner haben die exklusive Möglichkeit, die Projekte bei der kommenden 4evergreen-Jahreskonferenz vorzustellen.