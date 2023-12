Der Digitaldruckprozess und die 100%-Druckinspektion

Baldwin

Seit Jahren schreiten die Digitaldrucktechnologien in der Verpackungsdruck­industrie voran. Die schnelllebige Technologie entwickelt sich ständig weiter und bringt so viele Möglichkeiten und Vorteile mit sich. Aber für viele Druckereien bringt das auch organisatorische Herausforderungen mit sich. Die Vertrautheit herkömmlicher Druckverfahren wird durch weniger vertraute hybride und vollständig digitale Produktionstechnologien ersetzt.

Kalibrierung und Steuerung

Da Digitaldruckmaschinen können sehr dynamisch und anpassungsfähig sein. Wie jede Druckmaschine müssen auch sie eingerichtet bzw. kalibriert werden. Das kann statisch erfolgen, z. B. zwischen zwei Druckaufträgen wechseln, am Ende einer Schicht oder wenn auf ein anderes Substrat umgestellt wird. Sie können aber auch dynamisch sein und in Echtzeit auf Basis von Informationen erfolgen, die das Inspektionssystem generiert.

Im routinemäßigen Kalibrierungsmodus einer Digitaldruckmaschine können Inspektionssysteme die mechanische Ausrichtung der Druckköpfe unterstützen und prüfen, ob einzelne Düsen ausgefallen sind. Guardian PQV 4.0 (Print Quality Verification) von Baldwin, die 100 %-Inspektionsplattform der vierten Generation für die Etiketten- und Verpackungsindustrie, unterstützt solche Kalibrierungen, um den Nutzungsgrad der Maschine zu steigern und deren Bedienung für den Drucker zu vereinfachen. Der dynamische Modus führt zu einem Closed-Loop-Management der Druckmaschine, bei dem Inspektionsbilder verwendet werden, um Prozessfehler im Druckbild wie Farbverschiebungen oder einzelne Düsenausfälle rechtzeitig zu identifizieren. So kann die Digitaldruckmaschine ihren aktuellen Modus jederzeit dynamisch anpassen, um so lange wie möglich verkaufbare Druckprodukte zu fertigen, bevor ein Kopfwechsel erforderlich wird. Dieser Closed-Loop-Ansatz trägt zur Maximierung der OEE (Overall Equipment Effectiveness) bei.

Automatisierung

Wie Digitaldruckmaschinen sind 100 %-Inspektionssysteme im Wesentlichen digitale Vergleichs-„Motoren“. Sie automatisieren die visuelle Inspektion, so dass jedes Etikett einer Qualitätsprüfung unterzogen werden kann. Dabei profitieren diese 100 %-Inspektionssysteme tatsächlich von der rasanten Entwicklung des Digitaldrucks, da sie Daten von Digitaldruckmaschinen nutzen können. Inspektionssysteme können dabei auf auftragsbezogene Daten der Maschinen zugreifen, um die Systemeinrichtung zu automatisieren und somit zu erleichtern. Mit den Daten aus der Druckvorstufen prüft das Inspektionssystem kontinuierlich, ob Druck und Proof übereinstimmen.

Veränderlichkeit

Ein wesentlicher Vorteil des Digitaldrucks ist die Möglichkeit, variabel zu produzieren. Dies ist einer der Hauptgründe für den wachsenden Erfolg und unterstützt Trends wie Personalisierung und Serialisierung, um Verbraucher- bzw. Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Variabilität fügt dem Geschäft einer Druckerei offensichtlich eine Ebene der Komplexität hinzu, und auf den ersten Blick scheint dies auch für ein Inspektionssystem ein Problem zu sein. Praktisch alle führenden Anbieter von Inspektionssystemen bieten Systeme zur Prüfung von gleichen, statischen Inhalten an. Mittlerweile unterstützt aber eine wachsende Zahl dieser Systeme die Inspektion variabler Inhalte und sogar variabler Grafiken out of the box.

Das PQV 100 %-System unterstützt die Inspektion eines beliebigen Satzes variabler Datenstrings oder Codes, unabhängig davon, ob sie sequenzieller oder zufälliger Natur sind. Aus Softwaresicht kann das komplex werden, wenn man variable Anwendungen betrachtet. Diese Anwendungen sind oft sicherheits­orientiert, wenn eindeutige Codes oder personalisierte Informationen gedruckt werden und eine lückenlose Überprüfung erfordern. Die PQV hat diese Anforderungen durch die Implementierung von einfach zu bedienenden Funktionen erfüllt. Der PQV überprüft alle variablen Daten vor dem Druck auf ihre Korrektheit und stellt dem Drucker nach der Produktion einen Bericht zur Verfügung stellt, der ihm die identifizierten, fehlerhaft gedruckten Codes aufzeigt.

Inhaltsbasierte Berichte

Wie bereits erwähnt, bietet das PQV-Inspektionssystem eine variable inhaltsbasierte Berichterstellung für die Optimierung und Organisation der Produktion auf Digitaldruckmaschinen, um personalisierte und/oder serialisierte Verpackungen herzustellen. Darüber hinaus bietet das System eine verbesserte Berichts- und Tracking-Plattform für Digitaldrucker.

Der PQV-Defect Management-Workflow unterstützt mehr als nur die Überprüfung variabler Inhalte, es erledigt auch alle Standardaufgaben, wie z. B. die Bereitstellung von Werkzeugen zur Überprüfung von Produktionsplänen und zum Treffen von Qualitätsentscheidungen bei einem bestimmten Fehler, damit er strategisch behoben werden kann. Der datengesteuerte Workflow ermöglicht es der Druckerei, zu verstehen, wann und wie ihr Prozess Probleme verursacht hat, um eine kontinuierliche Verbesserung voranzutreiben.

Wenn Sie sich also mit dem Digitaldruck befassen oder weiterhin digitale Plattformen implementieren, sind 100 %-Inspektionssysteme gute Werkzeuge, die von ihrer neuen digitalen Plattform erheblich profitieren und sie darüber hinaus verbessern können.