Neue Software für die individualisierte Massenproduktion

Bislang basierten grafische Entwürfe auf Vektorgrafiken, die von Hand von einem Grafiker oder Zeichner erstellt wurden. Doch was wäre, wenn Sie mit einer innovativen variablen Datensoftware einmalige Designs für Ihre Markenkunden direkt von einer Fotografie erstellen könnten, und zwar mit Hilfe von Pixel-Daten nach dem Zufallsprinzip? Und was wäre, wenn Sie während des Druckvorgangs automatisch individuelle Bilder erstellen könnten?

Sie könnten bei laufendem Betrieb innerhalb von Sekunden Motive erstellen, jedes einzelne in einem anderen, einmaligen Muster. Der Fantasie wären keine Grenzen gesetzt. Es würde bedeuten: keine Vorab-Investitionen in Prepress-Tools, keine spezialisierten Mitarbeiter und vor allem Zeit-und Kosteneinsparungen. Seit Jahrzehnten ist der Preis das Unterscheidungsmerkmal in unserer Branche, wobei die ständig steigenden Kosten von Verbrauchsmaterialien und Arbeitskräften einen erfolgreichen Wettbewerb in punkto Preis nahezu unmöglich machen. Mehr als je zuvor brauchen wir die Automatisierung, um effektiver zu arbeiten.

Neue Software Vari-One

Xeikon eröffnet mit seiner neuen variablen Datensoftware Vari-One neue Möglichkeiten bei der Automatisierung für die individualisierte Massenproduktion. Das Besondere an dieser integrierten Software ist die Unmittelbarkeit des Verfahrens, das mit dem digitalen Front-End Xeikon X-800 integriert ist. Mit der variablen Datensoftware von Xeikon ist es möglich, kreative Unikate anhand eines mit einer Kamera aufgenommenen Bildes unmittelbar zu verarbeiten, zu formatieren und zu drucken. Diese Technik gilt als echter Durchbruch, Xeikon geht davon aus, dass sie den Designvorgang deutlich ändern wird.

Für Markeninhaber und Grafiker besteht darin eine Chance, ihr Geschäft in unterschiedlichen Branchen anzukurbeln. Es stehen Millionen unterschiedlicher Anwendungen für Modezeitschriften, Kataloge, Touristeninformationen, Werbematerialien, Preisausschreiben für Fußballvereine und Filmemacher sowie für Hersteller von Premium-Etiketten und -Verpackungen bereit.

Jedes Motiv ist in sich einzigartig

Das Geheimnis ist die Einmaligkeit jedes einzelnen Motivs, das über die große Datenbank gesteuert und mit einem von einer Kamera aufgenommenem Bild verbunden wird. Markeninhaber werden im laufenden Betrieb aus Fotos neue, ungewöhnliche und einmalige Motive in kreativen Farbkombinationen und in Millionen verschiedenen Formen, Ausführungen und surrealistischen Effekten erstellen können. Darüber hinaus können Sicherheitsmerkmale, wie etwa Hologramme, in den Bildern eingebettet werden. Diese wirklich einmaligen Motive werden vom Markeninhaber erstellt, von der Datenbank auf dem digitalen Front-End von Xeikon (DFE) gesteuert und können auf Trockentoner- und Inkjet-Druckmaschinen von Xeikon gedruckt werden.

Die Lösung wird im Global Innovation Center on Xeikon in Lier, Belgien, vorgeführt. Der neue variable Datenservice von Xeikon ist im Rahmen seiner lückenlosen Palette von Betreuungsleistungen (XSS), inklusive dem Online-Beratungszentrum Transform für Druckdienstleister und Verarbeiter, erhältlich.