Digitaldruck

Frank Kirsch ist neuer Sales Manager bei Durst Image Technology

Frank Kirsch ist seit Anfang Januar neuer Sales Manager bei der Durst Image Technology Deutschland GmbH und verfügt über langjährige Erfahrung in der Signage- und Verpackungsbranche.

In seiner neuen Funktion berät er Kunden in allen Fragen rund um die Hardware- und Softwarelösungen von Durst. Zudem verantwortet Kirsch den Auf- und Ausbau sowie die Distribution digitaler Großformat-Drucksysteme des US-Unternehmens Vanguard Digital Printing Systems in Deutschland.

Digitaler Großformatdruck

Vanguard (Lawrenceville/USA), Hersteller von digitalen Großformat-Drucksystemen für die Bereiche Beschilderung, Dekoration, Geschäftsausstattung, Industrie und Verpackung, ist im Jahr 2021 in den europäischen Markt eingetreten. Hierfür gründete das seit Oktober 2020 zur Durst Group gehörende Unternehmen die Vanguard Europe GmbH mit Sitz in Brixen (Italien).

Kerngeschäft ist der digitale Inkjet-Druck

Die Durst Group ist ein führender Hersteller von Digitaldruck- und Produktionstechnologien mit Hauptsitz in Brixen/Südtirol (Italien). Das Kerngeschäft ist der digitale Inkjet-Druck und das damit verbundene System aus Drucktinten, Software und Dienstleistungen. Durst bietet Lösungen in folgenden Geschäftsbereichen an:

• Graphische Industrie: Großformat-Druck

• Speziallösungen: Keramik, industrieller 3D-Druck

• Etiketten & Flexible Verpackungen: Label Digital, Label Hybrid, spezielle Verpackungen

• Neue Geschäftsfelder: Software-Ökosystem, Wellpappe & Faltschachtel