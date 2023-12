Neue Flexodruckmaschine für den Standort Konzell

Bischof+Klein

Bischof+Klein, ein führender Hersteller von flexiblen Verpackungen, hat einen bedeutenden Schritt in Richtung Zukunft gemacht, indem eine hochmoderne 10-Farben-Flexodruckmaschine von Windmöller & Hölscher (W&H) am Standort in Konzell in Betrieb genommen wurde.

Die neue Druckmaschine zählt nach Angaben von Bischof+Klein zu den leistungsstärksten Flexodruckmaschinen ihrer Art und soll höchste Druckqualität für die Verpackungslösungen seiner Kunden gewährleisten.

Über Bischof+Klein

Bischof+Klein, ein Hidden Champion in Westfalen, zeichnet sich durch seine herausragende Positionierung aus. An fünf europäischen Standorten arbeiten 2700 engagierte Mitarbeiter an der Produktion von flexiblen Kunststoffproduktschutzlösungen für den weltweiten Markt. Der Gesamtumsatz im Jahr 2021 erreichte beeindruckende 620 Millionen Euro.

Das Stammwerk in Lengerich ist der zentrale Ort, an dem sämtliche Prozesse zur Herstellung flexibler Industrie- und Konsumverpackungen sowie technischer Folien gebündelt werden. Bischof+Klein unterscheidet sich durch die Produktion hochreiner Folien und Verpackungen der Reinraumklasse 5 at rest – eine Seltenheit in Europa. Das Innovationszentrum, ebenfalls in Lengerich ansässig, spielt eine zentrale Rolle als Dreh- und Angelpunkt für Kunststoffingenieure, Kunden, Maschinenbauer und Rohstofflieferanten. Hier entstehen innovative Produktschutzlösungen, die den modernen Anforderungen gerecht werden.

Mit einem Schritt in die Zukunft verabschiedet sich Bischof+Klein in diesem Jahr nach 68 Jahren von seinem bisherigen Logo und präsentiert sich nun als Bischof+Klein statt B+K. Das vertraute blaue B+K-Logo, 1955 von Gesellschafterin Inge Klein selbst entworfen, begleitete das Unternehmen über die Hälfte seiner beeindruckenden 130-jährigen Geschichte.