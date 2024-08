Carl Ostermann Erben übernimmt Flexo Service Nord

Vorstufe Verpackungsdruck

Die Carl Ostermann Erben GmbH (COE), ein führender Prepress-Provider im Etiketten- und Verpackungsdruck hat das Vorstufenunternehmen Flexo Service Nord GmbH (FSN) übernommen. Die Geschäftsführer Torben Segelken und Holger Ostermann haben gemeinsam mit Andreas Bauer diese strategische Erweiterung vereinbart, die rückwirkend zum 1. Januar 2024 wirksam wird.

Durch die Integration von FSN erweitert COE seine Präsenz um einen weiteren Standort in der Nähe von Hamburg. Dieser Schritt ergänzt die bestehenden Standorte in Bremen und Stuttgart und stärkt die Position von COE als führender Anbieter von Prepress-Dienstleistungen.

Anzeige

Das Team um Andreas und Felix Bauer bleibt als Flexo Service Nord GmbH bestehen. Mit der Unterstützung von Cathleen Thomaschewski, die eine junge Generation repräsentiert, wird der Standort zukunftsorientiert weiterentwickelt. Die Mitarbeiter von FSN werden in die COE-Familie integriert, wodurch eine nahtlose Fortsetzung der Geschäftsabläufe gewährleistet ist. Kunden können weiterhin auf die hohe Qualität und den exzellenten Service vertrauen, den sie gewohnt sind.

„Wir freuen uns, Flexo Service Nord in unser traditionsreiches Familienunternehmen aufzunehmen und gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Diese Integration ist ein wichtiger Schritt, um unsere Marktposition weiter zu stärken und unseren Kunden noch umfassendere Lösungen im Bereich Etiketten- und Verpackungsdruck bieten zu können,“ sagte Torben Segelken, Geschäftsführer von COE.

Über die Carl Ostermann Erben GmbH

Die Carl Ostermann Erben GmbH (COE) ist ein führendes deutsches Unternehmen für Full-Service vor dem Druck und stellt hochwertige Klischees, Sleeves und Siebe her. An den Standorten in Bremen und Stuttgart produzieren 50 Mitarbeiter just-in-time Druckformen, hauptsächlich für den Flexo- und Buchdruck, und bereiten Daten für den Digitaldruck auf. Zu den nationalen und internationalen Kunden zählen qualitätsbewusste Etikettendruckereien, Verpackungsdrucker und Markenartikler. Weitere Hauptkunden von COE sind Hersteller von flexiblen Verpackungen, Pharma- und Tissue-Produkten. Zudem ist das Familienunternehmen als Mitglied im Global Premedia Network (GPN) Teil eines internationalen Netzwerks, das weltweit erstklassige Dienstleistungen im Bereich der Verpackungsvorbereitung bereitstellt. Die Carl Ostermann Erben GmbH besteht 2024 seit über 130 Jahren. Mitglieder der Geschäftsführung sind Torben Segelken und Holger Ostermann.

Über die Flexo Service Nord GmbH

Die Flexo Service Nord GmbH (FSN) wurde 2010 von Andreas Bauer in Großhansdorf, nahe Hamburg, gegründet. Das Unternehmen ist auf die Marktsegmente Papier, flexible Verpackungen und Etiketten spezialisiert. Mit einem Team von fünf Mitarbeitern hat sich FSN einen Namen im Bereich der Repro-Dienstleistungen und der Herstellung von Flexo-Klischees gemacht. Modernste Technologie, darunter zwei CDI-Anlagen, ermöglichen eine effiziente Produktion, präzise und hochwertige Herstellung von Druckplatten sowie eine schnelle Auftragsabwicklung und Lieferung, was zu einer engen Kundenbindung beiträgt.